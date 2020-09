Ranking aponta as melhores universidades do mundo; confira lista

Há cerca de uma semana moradores de Xapuri, principalmente da parte mais alta da cidade, reclamam da falta de água que atinge vários bairros, sem que a direção do órgão no município tenha feito qualquer comunicado público a respeito das causas da interrupção do fornecimento nem sobre a previsão de restabelecimento.

A reportagem do ac24horas procurou o gerente do escritório local da autarquia, Marcos Mansour, para que fizesse esclarecimentos sobre o assunto. Ele explicou que o motivo da falta de água é o baixo nível do igarapé que abastece uma das duas estações de tratamento da cidade, a ETA do Fura.

Segundo o gerente, foi feita uma escavação no leito do igarapé para permitir que a bomba conseguisse fazer a captação para que o fornecimento seja normalizado. De acordo ele, a situação já está sendo resolvida e cerca de 90% dos domicílios afetados pela interrupção já estavam recebendo água nesta quarta-feira, 2.

Questionado sobre a falta de informações aos consumidores, Mansour afirmou que fez postagens em suas redes sociais. Mesmo considerando que a página pessoal de um servidor não é o meio mais adequado para um órgão público prestar informações à população, a reportagem conferiu as informações citadas por ele.

Em uma das postagens, cinco dias atrás, ele anunciou que seriam iniciados os serviços de limpeza no igarapé, com a utilização de uma máquina escavadora do tipo PC e avisou que o fornecimento seria interrompido às 17 horas daquele dia, mas com previsão de retorno do abastecimento para o dia seguinte.

A cidade de Xapuri é abastecida por duas estações de tratamento (ETAS). A do igarapé Fura está instalada em uma região onde as margens do curso d’água estão muito desmatadas e tem sido muito comum a dificuldade para a captação nesta época do ano em razão do baixo nível da água, que fica muito barrenta.

A segunda estação está instalada no bairro Bolívia e capta água do rio Acre. Apesar de também ser comum que na época de estiagem essa ETA enfrente dificuldades para captar água com o baixo nível que o rio atinge, Mansour diz que a parte da cidade atendida por essa ETA não está tendo problemas de abastecimento.