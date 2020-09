O homem forte da república e o olho de boto 

Um dos postos mais cobiçados pelos deputados federais e senadores é ser indicado pelo presidente para ser o Relator do Orçamento da União. Nesta disputa entram políticos dos grandes centros, com maior representatividade eleitoral. Para conseguir entrar na Comissão do Orçamento já é uma briga de foice. Imagine os interesses partidários em conflito para a escolha do Relator. O Relator vira uma espécie de homem forte da República, porque é quem vai manejar todo o orçamento da Nação. A missão fica mais difícil quando se trata da postulação da relatoria por um senador de um estado com um pequeno colégio eleitoral, como o Acre. Por, isso, essa escolha pelo presidente Bolsonaro do senador Márcio Bittar (MDB), para ser o Relator do Orçamento da União, foi uma jogada de mestre do Bittar. Uma indicação deste porte só acontece quando alguém tem a confiança extrema do presidente e do ministro da Economia. E o Márcio Bittar é hoje um dos políticos mais próximos do Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes. Vai virar figura carimbada e um dos políticos mais comentados do Congresso e procurado para entrevistas pela imprensa. No meu tempo de criança costumava ouvir da crendice popular que, quando alguém era atraente, conseguia as coisas, era por estar usando olho de boto (tido pelos ribeirinhos como hipnotizante) no bolso. Não duvido nada. Não acredito em bruxas, mas que existem, existem, já diz um velho ditado

“PROPOSTA INDECENTE”

Foi a reação ontem do deputado federal Alan Rick (DEM) ante a proposta dos coordenadores políticos do governo de retirada da candidatura de Abdias da Farmácia (DEM) a prefeito de Tarauacá, para ser vice da candidata do PDT, Néia. A “proposta indecente” não será aceita, disse Alan ontem á noite ao BLOG DO CRICA. Não aceito ser tratado como tolo, advertiu.

INVERSÃO DE VALORES

Se formos para os números o deputado federal Alan Rick (DEM) está correto em rejeitar a aliança, nos termos propostos. E pelo simples fatos: o Abdias está na frente da Néia em todas simulações feitas até o momento em Tarauacá. O Abdias de vice seria uma inversão de valores.

VALEU A LUTA

O deputado federal Alan Rick (DEM) vem brigando desde o primeiro mandato para que sejam aplicadas as provas do Revalida, para permitir aos médicos formados no exterior que façam as provas, e se aprovados, tirem o CRM, Enfim, o Revalida foi marcado para o dia 6 de dezembro.

NINGUÉM MAIS QUE ELE

Ninguém mais do que o deputado Alan Rick (DEM) lutou para a realização do Revalida.

SEM PERSEGUIÇÃO

O governador Gladson prometeu ontem em entrevista no programa “Boa Conversa”, do colega Astério Moreira, que não vai mover uma palha para retirar nenhuma candidatura de aliado posta para a prefeitura de Rio Branco, mas que se sente no direito de ficar com a Socorro Neri.

FORA DO JOGO

Durante a entrevista Gladson destacou também que, em Cruzeiro do Sul vai “recolher o trem de pouso,” deixando bem claro que não apoiará ninguém para a prefeitura do município. Venceu a posição do grupo palaciano que era pela neutralidade e contra aliança com o MDB.

NÃO PONHAM NA MINHA CONTA

O senador Márcio Bittar (MDB) me disse ontem que interferiu na vinda do PTB, PL e REPUBLICANOS para uma coligação com o MDB, conversou com o Gladson antes dos fechamentos, teve a sua ajuda, mas nega ter tentado tirar a candidatura do Bocalon.

DENISE BORGES

Um dos nomes oferecidos como opção para ser o vice na chapa do candidato a prefeito de Rio Branco, Roberto Duarte (MDB), pela presidente do PL, Antonia Lúcia, foi o da empresária Denise Borges. O nome da sua filha Gabriela Câmara não foi dado como sugestão.

PRECISA SE CONTER

O vereador Juruna (AVANTE) precisa conter os seus rompantes de valentão. Já houve o episódio de incentivo à violência dos camelôs por conta de uma greve, e veio este agora de sugerir aos camelôs que dêem alguns “empurrões” no candidato à PMRB, Jamil Asfury (PSC).

DIREITO LEGÍTIMO

O vereador Juruna (AVANTE) tem de entender que a área dos camelôs não uma propriedade sua, um feudo, e que, qualquer candidato tem o direito legítimo de pedir votos aos camelôs. E o candidato Jamil Asfury (PSC), apenas exerceu este direito. Vai com calma, Juruna!

NA MACHADADA

Conversando ontem com um dirigente do MDB sobre a situação de Xapuri, ele falou que o problema é que, o deputado Antônio Pedro (PROGRESSISTAS) quer empurrar sua vontade na marra, como se os outros partidos tivessem a obrigação de apoiar a Carla, sua mulher, a prefeita. O certo é que se a oposição não se unir vai levar uma lapada do prefeito Bira (PT).

FATO BIZARRO

O deputado Marcos Cavalcante (PTB) denunciou ontem numa postagem na internet um fato que pode ser considerado bizarro. Quando uma mulher grávida precisa fazer uma cesariana para ter o filho, tem que ser levada para o hospital da vizinha Tarauacá, o que é um disparate.

PLEBISCITO

A eleição para a prefeitura de Sena Madureira. Está sendo trabalhada uma chapa com o deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS) para prefeito e Toinha Vieira (PSDB), como vice. O restante da oposição se espatifou no caminho. O que favorece o prefeito Mazinho (MDB).

FICOU SURPRESO

O governador Gladson Cameli não esconde a sua surpresa com a habilidade que teve o cunhado e presidente da ALEAC, deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS), em costurar uma aliança política para a prefeitura de Cruzeiro do Sul, que se mostrava muito complicada.

DEMOCRACIA NUNCA VISTA

O que chamou a atenção no Gladson foi exercer uma democracia política nunca vista em nenhum outro governador, ao dizer que não vai pressionar secretários e nem cargos de confiança a votar na candidata Socorro Neri. Isso jamais aconteceu num governo do PT.

VIROU UM FORNO

Rio Branco virou um forno com o calor das queimadas, que este ano são mais amplas que no ano passado. Faltou um combate mais eficaz às queimadas pela secretaria de Meio Ambiente.

PRIMEIRO A LARGAR

O MDB foi o primeiro partido a realizar uma convenção municipal. Foi em Manuel Urbano, referendando o nome do prefeito Tanízio de Sá (MDB) para a reeleição. Diga-se: forte.

MELANDO A UNIDADE

O ex-prefeito Ilderlei Cordeiro procurou os dirigentes do SOLIDARIEDADE para fazer um acordo e lançar a candidatura da irmã Ildecleide Cordeiro, para prefeita de Cruzeiro do Sul. Isso melaria a unidade em torno do Zequinha (PROGRESSISTAS), e tornaria mais fácil a vitória do Fagner Sales (MDB) a prefeito. Sinceramente, não sei o que o Ilderlei ganhará com a manobra.

MEIO COMPLICADO

Com apenas o PSL e o PSDB na coligação não está sendo fácil para os dirigentes dos dois partidos encontrarem um vice com densidade eleitoral e que tenha um perfil conciliador.

NÃO TENTARIA

Numa campanha majoritária os ataques pessoais costumam ser rotineiros. Por conta disso, fosse o médico Eduardo Veloso (PL) não me arvoraria em ser vice do Roberto Duarte (MDB).

NÃO OLHO IDEOLOGIA

Quando faço comentários não foco na ideologia, mas na competência, nas lutas que já teve no campo da política, é se poderá exercer um bom mandato na Câmara Municipal de Rio Branco. A militante petista Rose Scalabrin, se enquadra no perfil de que poderia ser boa vereadora.

DEIXANDO POLÍTICA DE LADO

O Acre está prestes a passar para a fase verde. Goste-se ou não do governador Gladson, da prefeita Socorro Neri, do secretário Alysson Bestene, mas desempenharam um bom papel no combate à pandemia. Destaque também para a divulgação pela ASSECOM de todas as ações.

BEM CITADO

Tenho encontrado muitos formadores de opinião defendendo o nome do professor Marcos Luís para vereador de Rio Branco. É um nome que pode entrar com chance nesta disputa. Fico feliz quando vejo candidatos qualificados disputando mandatos eletivos, a política anda suja.

DOIS COLEGAS

Dois colegas de profissão que este ano estarão disputando mandatos na Câmara Municipal de Rio Branco: jornalistas Rose Costa (PSDB) e Evandro Cordeiro (PROGRESSISTAS), duas figuras queridas e do bem. E ambos evangélicos.

FRASE MARCANTE

“Trabalha sempre! Se não necessitas do trabalho como alimento, necessitas dele como remédio”. Wiliian Pen.