Normando Sales tem lotação alterada para ficar bem longe da Casa Civil

Na sede do MDB, o partido Republicanos oficializou apoio a pré-candidatura do deputado estadual Roberto Duarte à prefeitura de Rio Branco. O evento ocorreu na manhã desta sexta-feira, 28, e contou com a presença da presidente estadual do Republicanos, deputado federal Manuel Marcos, da presidente estadual do PTB, Charlene Lima, do senador Márcio Bittar e do vereador Emerson Jarude, ambos do MDB.

Os republicanos irão somar forças junto ao PTB de Charlene Lima e irão caminhar com o candidato do MDB Em sua fala, Bittar se diz honrado e orgulhoso com aliança Republicanos e MDB.

“Essa aliança é de centro direita. Minha gratidão a você Manuel e aos seus pré-candidatos por confiarem no Roberto. Obrigado por colocar esse voto de confiança ao nosso candidato do MDB. Tudo que eu puder fazer para potencializar o seu mandato no Congresso Nacional terá o meu apoio total. Essa candidatura é pra vencer as eleições. É uma felicidade muito grande ser seu amigo, e eu fico muito honrado com essa aliança do Republicanos com MDB”.

Bittar afirmou que Roberto Duarte é o mais preparado para assumir a Prefeitura de Rio Branco e disse que a bancada da MDB irá ajudar-lo em tudo que é possível para garantir mais recursos junto ao Governo Federal para a sua possível futura gestão.

O deputado federal Manuel Marcos (Republicanos) afirmou que essa aliança não foi uma decisão fácil porque o partido teve que abdicar da pré-candidatura do empresário Jebert Nascimento. Ele pediu a Duarte que analise o nome de Jebert com carinho para uma composição de vice na chapa.

“O Jebert é uma pessoa muito importante, competente e formado. É nessa aliança que iremos e vamos somar nessa caminhada junto ao Roberto Duarte. Iremos ao 2º turno e venceremos”, afirmou.

“Quero agradecer ao Márcio, ele tem sido um guerreiro do MDB e está nos ajudando a construir o projeto para uma Rio Branco. Quero agradecer a você Manuel e a todos os pré-candidatos dos Republicanos. O Republicanos é um partido bem organizado e, é uma honra podermos caminhar ao lado desse partido. Confiem nesse projeto! Iremos ao 2º turno”, concluiu o deputado.