Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 82 milhões nesta quarta-feira

Uma solenidade telepresencial na última semana de agosto marcou a posse de 10 novos juízes do Trabalho Substitutos e a remoção de outros nove no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.

Os empossados são Carolline Rebellato Sanches, Ricardo Tsuioshi Fukuda Sanchez, Fernando Maidana Miguel, Eduardo Ritzel Marcolin, Valter Hugo da Nóbrega Araújo, Gabriel da Silva Medeiros, Elizângela Vargas Cândido Bassil Dower, Walmir Affonso Junior, Jackson Iszczuk Almeida Bryk e Mauricio Evandro Campos Costa.

Pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre (Amatra14), o presidente Antonio César Coelho de Medeiros Pereira enalteceu os esforços conjuntos para a data histórica e festiva. “Isso é fruto de um trabalho incansável da diretoria da Anamatra, do Conselho de representantes da Anamatra, do Coleprecor, e do empenho e dedicação da ministra Peduzzi, sem esquecer das presidências anteriores”.

As boas vindas aos novos juízes também vieram da Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região, através da procuradora-chefe, Camilla Holanda Mendes da Rocha. “Seja em Rondônia ou no Acre, a 14ª Região é um lugar de desafios, para o exercício da vocação, do chamado que é construir a justiça social. E é também, especialmente, um lugar para realização profissional, pois nesses dois estados, dia a dia, a Justiça do Trabalho faz a diferença”, registrou ao citar que juízes e procuradores já destinaram mais de R$ 12 milhões para o combate à pandemia.