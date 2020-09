Governo muda vice-presidência da Junta Comercial do Acre

O governador Gladson Cameli promove mudança importante na Junta Comercial do Acre ao substituir a vice-presidência. No Diário Oficial desta quarta-feira, 2, o governo exonera a empresária Adelaide de Fátima, que já foi vice-presidente da Federação das Indústrias (FIEAC) e atual presidente do Sindicato das Indústrias de Serrarias, Carpintarias, Tanoarias, Madeiras Compensadas e Laminadas, Aglomerados e Chapas de Fibras de Madeiras do Estado do Acre. Quem assume o cargo é Nayara Maria Honorato Souza do Nascimento.

A Junta Comercial é um órgão governamental, com o objetivo de registrar as atividades empresariais em cada estado e está subordinada ao Poder Executivo estadual e ao Registro Nacional do Departamento de Comércio (DNRC). A entidade possui seu próprio conjunto de todas as empresas registradas nas cidades acreanas.