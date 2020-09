Fundação FCCV realiza faxinaços em mais duas escolas de Cruzeiro do Sul

A bola vai rolar na Arena Acreana na tarde/noite desta quarta-feira, 2, em mais uma rodada do returno do campeonato estadual. Às 17 horas, entram em campo São Francisco e Humaitá. O time católico, com duas derrotas em três jogos, não tem mais chances de classificação no grupo A. Já a equipe de Porto Acre com dois jogos ainda pela frente no returno, mantém as chances de classificação, mesmo sem ter conseguido pontuar ainda no segundo turno.

A partida terá como árbitro Jackson Rodrigues, auxiliado por Jean Carlos e Antonio Neilson. Marcelo Oliveira está escalado como quarto árbitro.

Na partida de fundo, marcada para às 19 horas, acontece o embate entre duas equipes candidatas ao título de 2020. De um lado, o campeão do primeiro turno e já classificado para as finais, Galvez, contra o atual campeão estadual, o Atlético Acreano.

O Imperador é líder do grupo B com 6 pontos e já está classificado para as semifinais do returno. O Atlético tem 100% de aproveitamento com duas vitórias em dois jogos. Se vencer, o Galo vai se juntar a Rio Branco e Plácido, todos com 9 pontos. Se perder, a situação se complica para o representante do 2º Distrito.

O árbitro da partida será Antonio Marivaldo. Os auxiliares serão Mario Jorge Ferreira Lima e Roseane Amorim e quarto árbitro será Julian Negreiro.