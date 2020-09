Em novo arrastão, motorista de ônibus é alvo de criminoso pela quinta vez

Um novo arrastão foi registrado no ônibus que faz a linha do Residencial Rosa Linda na noite desta quarta-feira, 2. O fato aconteceu na entrada do residencial, situado na BR-364, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

O motorista que já foi alvo de bandidos pela quinda vez, disse à polícia que o criminoso entrou no ônibus na Avenida Amadeo Barbosa e fingiu ser passageiro.

Quando o transporte coletivo chegou na BR-364, o suspeito, que estava com uma arma de fogo, se aproximou do motorista anunciou o assalto, roubou uma quantia de R$ 50,00 do caixa e pertences de uma passageira.

Quando o motorista se aproximou da entrada do residencial, o bandido o obrigou a dirigir o veículo até a rotatória do Parque Industrial, para, em seguida, descer na entrada do bairro Belo Jardim. O acusado fugiu correndo.

Policiais Militares foram acionados e ao chegarem no local da ocorrência colheram as características do criminoso, porém durante patrulhamento na região, ele não foi preso. O motorista e o passageiro foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para registrar um boletim de ocorrência.