Cadmiel pede que MP investigue monopólio dos consignados

O ex-coordenador Regional de Saúde do Juruá e ex-secretário adjunto de saúde de Cruzeiro do Sul, Roberto Holanda, morreu nesta quarta-feira, 2, no Instituto de Ortopedia e Traumatologia (Into), onde estava internado com Covid-19 desde o dia 2 de agosto, quando foi transferido do Hospital do Juruá.

Holanda chegou a ter 80% dos pulmões comprometidos pelo coronavírus, fez tratamento com plasma e teve uma melhora no quadro de saúde. Porém, sofreu um agravamento no quadro de saúde que o levou à morte.

Biólogo, Holanda era servidor público municipal em Cruzeiro do Sul. Nessa terça-feira, 1º, chegou a ser anunciada a morte do servidor, que foi desmentida em seguida pelo próprio Into, unidade referência no tratamento de Covid-19.