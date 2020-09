Bacias do Acre serão tema do Circuito Brasil de Óleo e Gás

A Organização Nacional da Indústria do Petróleo (ONIP), em parceria com a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo (ABPIP), irá transmitir mais uma etapa do Circuito Brasil de Óleo e Gás, com o apoio da Firjan.

O evento tem o objetivo de apresentar, em cada edição, o cenário regional, destacando os principais dados, análises e perspectivas para cada região no mercado de óleo e gás.

Nesta edição, o evento terá como tema o estado do Acre. Em forma de webinar, o evento será transmitido ao vivo pelo YouTube nesta quarta-feira, 02, às 14 horas, pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=ohaFPZOgjNI.

Os participantes serão Karine Fragoso, diretora geral da ONIP, Anabal Santos, Secretário Executivo da ABPIP, Romero Pinheiro, coordenador do curso de física da Universidade Federal do Acre, Nonato Júnior, coordenador de Campos Terrestres da Agência Nacional do Petróleo (ANP)

Cenário no Acre

Ao ac24horas, o coordenador do curso de física da Ufac, Romero Pinheiro, explicou que as últimas atividades exploratórias nas Bacias do Acre e Madre de Dios foram realizadas a pedido da Agência Nacional do Petróleo (ANP), em 2013, com Investimentos da ordem de R$ 81 Milhões, a bacia foi contemplada no Plano Plurianual da ANP (2007-2014).

“Muito embora o histórico exploratório vem desde 1935. Este investimento foi executado dando subsídio para que a Bacia do Acre estivesse presente na 12ª Rodada de Licitações de Petróleo e Gás do Brasil, em 2014. Dos oito blocos ofertados, apenas o Bloco AC-T-8 foi arrematado pela Petrobras”, relatou.

Só que uma Ação Civil Pública acatada liminarmente suspendeu o Contrato de Concessão do Bloco AC-T-08 arrematado pela Petrobras o que ocasionou por parte da Petrobras a devolução do Bloco à ANP, já que a empresa decidiu atuar no foco da empresa no Pré-sal.

“O ponto positivo é a abertura para entrada de pequenas empresas na região. Vale destacar, que seguir todas as questões socioambientais é o mínimo”, afirmou.

Atualmente, o Governo federal lançou através do Ministério de Minas e Energia (MME) o Programa de Revitalização da Atividade de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres (REATE) 2020.

Esse programa é política nacional de fomento a atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural em áreas terrestres no Brasil, de modo a propiciar o desenvolvimento regional e estimular a competitividade nacional, porém o Acre não foi contemplado nesse programa.