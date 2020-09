Servidores do IDAF pedem readequação do plano de carreira e criação de setor para inspeção sanitária

Um grupo de servidores de carreira do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (IDAF), enviaram um ofício ao Governo do Acre solicitando readequação em relação ao plano de cargos e carreiras. Além disso, os servidores reivindicaram a criação de setor de fiscalização de trânsito agropecuária e inspeção sanitária animal e vegetal, que não tem no Regimento Interno do IDAF/AC.

A reivindicação da categoria vem após o Acre ser reconhecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) como um estado livre da aftosa sem a necessidade de vacinação.

Esse novo status, concedido pelo MAPA, abre novas portas para o agronegócio acreano, assim, ajudando alcançar mercados mais exigentes e que pagam mais.

No documento, os servidores pedem a unificação da nomenclatura da Função de Agente de Atividades Agropecuária e Florestal do Acre, uma vez que existem em torno de cinco nomenclaturas diferentes em portarias para os servidores que exercem a função. Os servidores pedem um plano de carreira condizente com o padrão de outros Estados que implantaram em seus quadros de pessoal.

O grupo destaca que a transformação do cargo de Técnico Administrativo Operacional para Agente de Atividades Agropecuária e Florestal I e auxiliar Administrativo Operacional II para Agente de Atividades Agropecuário e Florestal II tem objetivo de enquadrar e valoriza o cargo, assim, dando nova tabela salarial.

Os servidores encerram argumentando alteração sugerida não fere a exigência de concurso público tendo em vista que as funções do cargo permanecem exatamente as mesmas, sem a caracterização de cargo novo, o que demandaria aprovação em concurso publico.