Senhor nos perdoe, como temos perdoado…

Pedir perdão está virando modo no universo conflituoso e confuso da política cheio de traições e rasteiras. Parece ridículo, mas não é. Alguém pode dizer: Mas é movido por interesse! Se existir alguém no mundo que não peça perdão interessado no seu próprio bem estar físico, mental e espiritual levem para ser estudado porque deve ser de outro planeta. Pedir perdão é bom, perdoar melhor ainda. Recentemente vimos o pastor Reginaldo, presidente do diretório do PP, pedir perdão ao Gladson Cameli em uma carta publicada no ac24horas. O governador Gladson e o vice major Rocha vivem se perdoando; a última deles foi em São Paulo em um hotel quando Rocha fazia exames médicos. O ex-deputado João Correia do MDB atacou Minoru, Rocha reagiu criticando Roberto Duarte (depois os dois conversaram e se perdoaram). Sobre perdão, Jesus, o Cristo, o ungido de Deus (Jesus tem muitos) disse que, o que mais erra recebe perdão maior (como se pudesse ser dimensionado) porque será o mais agradecido. Exemplificou com a seguinte parábola na casa de Simão, um rico e soberbo fariseu:

_ Um homem devia 50 e outro 500; as duas dívidas foram perdoadas, quem mais amou o credor?

_ Creio que o que devia o maior valor, respondeu Simão, o fariseu.

_ Disseste bem, esta mulher que tu desprezas como uma pecadora, muito amou (pedindo perdão), seus muitos erros foram perdoados.

Jesus referia-se ao gesto de ter acolhido uma mulher pobre, pecadora, desprezada pelos homens da época.

Voltando a nossa política. O governador perdoou o pastor Reginaldo, Gladson, Rocha, João Correia, Minoru e Roberto se perdoaram…

Só resta ao Rocha perdoar o Rui Birico. A maioria quando ofende, não sabe mesmo o que diz, muito menos o que faz.

“Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas/ vivem por seus maridos/ orgulho e raça de Atenas”. (Chico Buarque para a peça “Mulheres de Atenas” de Augusto Boal)

. “O perdão também cansa de perdoar”, já dizia Vinícius de Morais.

. O PP em Brasiléia tem três opções:

. Indicar o vice da Leila Galvão, da Fernanda ou ficar boiando como b* n’água.

. O vereador Joelson Pontes que ficar com a Leila, o outro grupo com o outro lado pelas vantagens.

. A Flordelis pode até ter mandato matar o marido (a justiça vai dizer), mas tem muito veneno destilado contra ela pelos seus inimigos.

. Dois filhos ninguém controla, vai controlar 52 adotivos?

. A PF fazendo faxina, a próxima é na área política.

. Quer apostar?

. Tem mucura no galinheiro e jaboti na forquilha!

. E gordo!

. O prefeito Ilderlei Cordeiro vive, como no filme, a espera de um milagre.

. Milagres acontecem!

. O vice de Minoru Kinpara virá do PSL ou do próprio PSDB, chapa puro sangue; as opções são muitas.

. Enquanto isso, o velho Boca está nas quebradas!

. O Jarbas Soster, também!

. Bom dia!