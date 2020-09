Rio Branco fica em 5º e Acre em último em ranking de transparência

A Transparência Internacional divulgou nesta terça-feira, 1º, mais um balanço. Os números colocam a prefeitura de Rio Branco e o Governo do Estado em situações opostas. A prefeitura é considerada a 5º mais transparente do país. A nota da capital acreana ficou em 98, avaliações considerada como ótima e abaixo apenas de João Pessoa (PB), Goiânia (GO), Vitória (ES) e Macapá (AP) que tiveram nota 99. A pior capital do país é Aracaju (SE), com 51 pontos e avaliação considera regular.

Já a avaliação dos estados mostra Alagoas, Ceará, Espírito Santo e Rondônia com a pontuação máxima de 100 pontos. Já o Acre, aparece, de acordo com a Transparência Internacional, como o pior estado no ranking. De acordo com a avaliação da entidade internacional, o Acre soma apenas 38 pontos. É o único em que a classificação é considerada ruim.

O ac24horas procurou o governo do Acre para que se manifestasse sobre o ranking. Por meio da porta-voz, Mirla Miranda a gestão enfatizou que a última colocação na classificação é resultado da mudança de metodologia da Transparência Internacional.

“O Portal https://transparenciainternacional.org.br/ranking alterou sua metodologia de avaliação em agosto de 2020, essa mudança incluiu novos indicadores que não eram avaliados anteriormente, fato que levou ao reposicionamento do Estado do Acre para este avaliador. Nenhum dos indicadores que já eram atendidos foi retirado do Portal tanto que outros avaliadores que mantivera seus critérios não alteram a nota do Estado, como por exemplo https://transparenciacovid19.ok.org.br. As equipes de TI do Estado estão trabalhando para implementar os novos indicadores”, disse o governo do Acre.

A Transparência Internacional, presente em mais de 100 países, é uma organização não-governamental se define como apartidária, sem alinhamentos ideológicos, sem fins lucrativos, dedicada à luta contra a corrupção. É reconhecida internacionalmente pelo seu Índice de Percepção da Corrupção (IPC).

No Brasil, a entidade tem se dedicado, desde o início da pandemia, a avaliar os portais de transparência dos 26 estados, Distrito Federal, das capitais e do governo federal e analisar informações sobre contratações emergenciais, doações e medidas de estímulo econômico e proteção social. A escala vai de 0 a 100. A avaliação ótima é obtida por quem varia entre 90 a 100 pontos. Já os que alcançam de 60 a 79 pontos são considerados bons. A avaliação regular é entre 40 a 59 pontos. Quem não está fazendo corretamente o dever de casa pode ser enquadrado na avaliação ruim, de 20 a 39 pontos, ou péssima, com nota de 0a 19 pontos.

O governo federal obteve 71 pontos no ranking e é considerado como boa avaliação.

Acesse o ranking completo aqui.