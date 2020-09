Partidos têm até 16 de setembro para definir candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador

O deputado Daniel Zen (PT) disse nesta terça-feira (1) que é hora de conferir as Leis Orçamentárias Anual da União e do Estado do Acre e criticou criticou o relator do Orçamento Geral da União, senador Marcio Bittar (MDB), cuja as ideias não correspondem aos fatos.

Zen afirmou que o cálculo do salário mínimo, por exemplo, não traz mais uma vez nenhum ganho real. “Cresce, mas sem o ganho. Apenas com a reposição inflacionária”, disse o petista.

“Assegurar a reposição e um pouco de ganho real representa muito para quem tem menos e o senador acreano compactua com quem retira o ganho”, disse.

Ele comentou acerca dos projetos Renda Brasil e Casa Verde Amarela, propostos pelo governo e cujos recursos ficaram de fora do orçamento da União. “Esses anúncios são só para enganar o eleitor? Não bastam ser cópias do nosso governo”, perguntou o deputado do PT.

A proposta de orçamento, alertou ele, tem cortes profundos na educação e saúde.