Moradores de comunidade fecham novamente a BR-364 em Cruzeiro do Sul

Após quatro anos fechada, a Biblioteca Pública Estadual Professor Anselmo Lessa, localizada em Tarauacá, deverá ser reaberta no dia 15 de outubro deste ano. A informação foi divulgada pelo governo do Acre nesta segunda-feira, 31, após os serviços de reforma e revitalização no prédio que custaram aproximadamente R$ 856 mil.

Agora, falta apenas a instalação do mobiliário, do acervo literário e da contratação e treinamento de pessoal para começar a funcionar. O governo garante que o prédio recebeu nova cobertura, pintura externa e interna, instalação elétrica, plataforma elevatória para portadores de necessidades especiais, estacionamento, banheiro adaptado para cadeirantes, instalação hidrossanitária, climatização e nova identidade visual.

A ordem de serviço para a obra foi assinada em janeiro de 2019 e tinha sete meses para ser concluída. No entanto, a secretaria de educação do Acre afirmou à Agência de Notícias do Acre que houve a necessidade de adequação ao projeto, o que gerou a reprogramação da planilha orçamentária, dependendo da aprovação do Banco Mundial para a continuidade dos serviços.