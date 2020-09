Daniel Zen critica Marcio Bittar e diz que projetos de Jair Bolsonaro são cópias do PT

O leilão virtual do Programa “Acre pela Vida”, coordenado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), arrecadou R$ 463.660,00 nesta edição. Este foi o quarto leilão em menos de sessenta dias. Somando aos três anteriores, o Acre já arrecadou R$ 749.200. Os veículos ofertados foram apreendidos em processos do tráfico de drogas. O dinheiro arrecadado será enviado pelo estado à Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, do Ministério da Justiça.

Márdhia El-Shawwa, coordenadora do programa explica que o Ministério da Justiça vai devolver ao Acre no ano que vem, entre 20% e 40% do valor arrecadado, e esse recurso será destinado para a programas prevenção e combate às ações do tráfico na região.

Essa quarta etapa, segundo a coordenadora, superou as estimativas da empresa contratada para organizar o certame. Os lances, que no início estavam tímidos, dispararam nos dois dias que antecederam o encerramento. Houve registro de bens vendidos por 2.560% acima do valor que foi avaliado. O veículo que alcançou o maior valor foi um caminhão Ford F 4000, ano 08/09, arrematado por R$ 55 mil avaliado inicialmente em R$ 18 mil.

Com informações da assessoria da Sejusp.