PF cumpre mandados no Acre em operação contra o PCC

Um levantamento nacional mostra que dos 27 estados do país, em apenas cinco existe a previsão de retorno das aulas presenciais em 2020. Os estados que ainda sinalizam com a volta dos alunos às escolas são Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O Amazonas é o único estado do país que retornou as aulas presenciais em agosto.

O Acre está no meio dos 20 estados, mais o Distrito Federal, que não devem voltar às aulas este ano. O ac24horas conversou com a Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte (SEE).

O posicionamento oficial da pasta, de acordo com a assessoria, é a de que ao invés de ficar prevendo datas, o melhor entendimento é deixar as aulas suspensas por tempo indeterminado e seguir com as providências tanto para que a retomada das aulas presenciais aconteçam somente no ano que vem ou ainda em 2020, o que é pouco previsível.

“A ideia sempre foi ouvir todas as instituições que fazem parte do Fórum, já que é muito mais que uma questão de educação. A primeira previsão era de que retornasse em setembro, o que não foi ainda possível por conta do casos ainda estarem em alta”, diz a SEE.

As aulas remotas, transmitidas pela TV e rádios, iriam continuar mesmo se houvesse a volta das aulas presenciais, já que não devem voltar todos os alunos ao mesmo tempo, quando for autorizado o retorno. “Estamos reforçando as atividades remotas para continuar exibindo as aulas. Mesmo se voltar este ano, as medidas sanitárias não devem permitir que todos voltem ao mesmo tempo”, afirma.

A SEE diz ainda que a grande preocupação agora é com os estudantes que estão fechando ciclos como os os estudantes dos 5º e 9º anos que estão no final de Ensino Fundamental I e II, respectivamente, e principalmente os alunos que estão no último ano e se preparam para o ENEM. “O que tem sido feito de mais urgente é que vai ser feito com esses alunos, principalmente os que estão terminando o ensino médio. Isso tem acontecido em discussão com o Conselho Estadual de Educação”, diz a SEE.