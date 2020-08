Ótica Novo Estilo inaugura nova loja na Avenida Nações Unidas, em frente ao PS

Crédito da foto: Manoel Façanha

De uma coisa o torcedor, que, infelizmente, ainda não pode comparecer aos estádios, não pode, é reclamar da falta de gols no campeonato acreano.

Nos quatro jogos disputados no final de semana em mais uma rodada do estadual não faltou bola na rede. Foram marcados 18 gols. Uma média de 4,5 gols por jogo.

Na rodada de sábado, o Galvez, campeão do primeiro turno, goleou o Andirá por 5 a 1. Os gols do Imperador foram marcados por Índio, Daniego (2), e Felipe (2). Raelison marcou o único do morcego.

Na partida de fundo, o Rio Branco voltou a vencer e mantém os 100% de aproveitamento no returno. A vitória, de virada, por 3 a 1 diante do Humaitá foi construída com gols de Wandinho (2) e Wallinson após Neto ter aberto o placar para o time de Porto Acre. O curioso é que mesmo com três vitória em três jogos no segundo turno, o técnicos português João Mota deixou o comando do Estrelão alegando interferências externas.

No domingo, também no Florestão, mais dois jogos foram realizados pelo acreano 2020. O Náuas, representante de Cruzeiro do Sul, venceu a primeira diante do São Francisco. Os gols do Cacique do Juruá foram marcados Igor, Rodrigo e Carlos.

A última partida da rodada foi a vitória apertada de Plácido de Castro em cima do Vasco por 3 a 2. A disposição da equipe do Vasco surpreendeu o time do interior, já que se esperava um “passeio” do Tigre do Abunã. Rennã, Ávila e Souza marcaram para Plácido. Pelo Vasco, os gols foram anotados por Ganso e Arlison.

Com o término de mais uma rodada a classificação no grupo A é a seguinte: Rio Branco e Plácido dividem a liderança com 9 pontos. O Atlético vem na sequência, com 6 pontos, mas só disputou duas partidas até agora no returno. Andirá também tem 6 pontos, mas já com três partidas. O São Francisco é o lanterna com 3 pontos marcados.

Já o grupo B, tem o Galvez na frente com 6 pontos, tendo o Náuas na vice-liderança com 3. Humaitá e Vasco ainda não pontuaram no returno.