MPF e MP do AC, DF e PR debatem reflexos da questão de gênero na justiça

A Comissão de Gênero e Raça do Ministério Público Federal no Acre realiza em 10 de setembro, às 14h, seminário online com transmissão ao vivo pelo canal do MPF no Youtube.

A ideia do evento é discutir com as convidadas os impactos e reflexos da questão de gênero no sistema de Justiça. Para esta edição do evento participarão a subprocuradora-geral da República Ela Wiecko, a procuradora da República (MPF/PR) Luciana Bogo, a juíza federal Franscielle Medeiros e a procuradora de Justiça (MP/AC) Patrícia de Amorim Rêgo.

A discussão será mediada pelo procurador regional dos Direitos do Cidadão no Acre, Lucas Dias, que também coordena a Comissão de Gênero e Raça no Acre, responsável por fortalecer práticas de gestão que assegurem e promovam equidade de gênero e raça no MPF.

O evento será aberto ao público e também será certificado como hora extracurricular às pessoas interessadas, que devem fazer a inscrição antecipadamente pela plataforma Sympla.