Meeting debate educação física no Acre e outros Estados após a pandemia da Covid-19

O Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região, que engloba três Estados e o Acre, promove nesta terça-feira, 1˚ de setembro, a terceira edição do Meeting de Educação Física. O evento é gratuito e será transmitido a partir das 19h, nos canais oficiais do Conselho no Facebook e YouTube.

A programação marca o início das festividades do Dia do Profissional de Educação Física, celebrado no dia 1˚ de setembro. Na abertura das atividades, o evento receberá o presidente do Conselho Federal de Educação Física (Confef) Jorge Steinhilber, para debater o cenário da categoria na pós-pandemia.

No segundo dia de meeting, a partir das 8h, serão oferecidas 14 palestras ministradas por profissionais renomados de todo o país. Temas entre atuação do profissional de Educação Física na pandemia e treinamento com o peso corporal estão entre os assuntos abordados na programação.

Para o presidente do CREF8, Jean Carlo Azevedo da Silva, a iniciativa é uma forma de parabenizar os Profissionais de Educação Física e promover qualificação.

O Meeting reunirá profissionais com grande bagagem e muito conhecimento para compartilhar com os Profissionais de Educação Física do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima.