Gladson, Rocha, Petecão, Mailza e Bittar; jogo bruto!

O senador Sérgio Petecão (PSD) dificilmente não será candidato a governador em 2022. O senador Márcio Bittar (MDB) está convicto de que apoiará a reeleição do governador Gladson Cameli onde ele estiver, mas enfrenta resistência dentro do seu próprio partido que se sente fora do governo desde a formação. A senadora Mailza Gomes (PP) também deverá apoiar a reeleição de Gladson. Isto é, se ele não for disputar o Senado. Surpreendendo a todos o governador Gladson Cameli (afastado do PP) apoia a reeleição da prefeita Socorro Neri (PSB). O vice-governador, major Rocha (PSL) não ficou de fora do jogo. Ao contrário, escolheu apoiar Minoru Kinpara que até a mais recente pesquisa registrada e publicada lidera a opinião pública. É o que está posto no momento. O jogo é bruto. As eleições municipais serão o trampolim para a disputa de 2022, razão pela qual cada um escolheu ter um candidato a prefeito na capital, além de construir boas alianças no interior. Petecão e Mailza, por exemplo, apoiam Tião Bocalom, o velho Boca. Márcio Bittar entrou em campo no 2º tempo do jogo reforçando a pré-candidatura de Roberto Duarte com uma aliança excelente que o colocou na disputa para valer. Inclusive, segundo ele, com uma mãozinha do governador ao articular a ida do Republicano para a coligação do MDB. O que vem pela frente a partir de agora só Deus sabe!

“Segue o teu caminho mariposa/ já que essa luz te embriaga/ mas nuca te esqueça mariposa/ que toda luz se apaga”. (Mariposa – Nelson Gonçalves)

. A semana será decisiva para a consolidação das pré-candidaturas a prefeito na capital e no interior.

. “A candidatura do Jarbas pelo Avante é para valer, não estamos brincando de fazer política”. (Manoel Roque).

. Rede social ajuda, mas não elege ninguém!

. Quer apostar?

. Às vezes, um candidato vai muito bem nas redes sociais, mas quando as urnas são abertas vem a decepção.

. Alguns prefeitos desesperados e angustiados com a reeleição!

. O que foi semeado?

. “A semeadura é livre, mas a colheita obrigatória”. (Pr. Afif Arão).

. Em CZS o caldo engrossou com a entrada do deputado Nicolau Junior no processo.

. Anotem:

. O PCdoB sairá bem maior dessas eleições!

. Quer apostar?

. Tinha um amigo que para nos convencer da razão sempre dizia: quer apostar? Outro usava o bordão “sem mentira nenhuma”, “juro por Deus”, às vezes fazia a cruz com os dedos e beijava três vezes”.

. “Seja o vosso procedimento sim, sim; não, não; o que passar disso vem do maligno”. (Jesus o Filho de Deus).

. Bom dia!

. Quer apostar?