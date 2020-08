Família garante que idosa de 62 anos não morreu de Covid-19

Levantamento da Ticket Log, realizado de 1 a 15 de agosto, mostra que região Norte do Brasil apresentou a média de preços mais salgada para quase todos os combustíveis: do diesel ao GNV, passando pelo diesel S-10 e pelo etanol, houve alta em todas as modalidades.

A exceção ficou por conta da gasolina, que teve a segunda menor média do Brasil, ficando acima apenas da registrada no Sul. Mas é também esse combustível que apresenta um comportamento de preços bastante curioso no período. Isso porque, individualmente, os estados do Norte concentraram os maiores e os menores preços para o combustível. É lá, também, que foi registrada a maior queda de preços para a gasolina no período.

O Acre é o estado com a maior média nacional para a gasolina, comercializada a R$ 4,956 nas bombas. Em contrapartida, no Amapá estão os menores preços do Brasil para o combustível, vendido a R$ 3,802. Também chama a atenção o fato de que o Amazonas apresentou a maior variação de queda no preço do litro, que ficou 6,21% mais barato entre o primeiro e o 15º dia do mês, passando de R$ 4,299 para R$ 4,032.

O Diesel S-10 comercializado na região, apresentou a maior variação do país, com uma alta de 2,51% e o preço médio do litro registrado em R$ 3,832. O Acre foi o estado onde o combustível esteve mais caro, com o litro vendido a R$ 4,390. Já o litro do Diesel foi comercializado, em média, a R$ 3,767 na região, com uma alta de 1,87%. É também no Acre que foi registrado o preço mais caro do Brasil para o combustível: R$ 4,337.

O Etanol, por sua vez sofreu uma alta de 1,68% na região, com o preço médio do litro chegando a R$ 3,642. No cenário Nacional, o estado do Tocantins registrou a maior variação no preço do combustível, que subiu 3,56%.

Até mesmo o GNV sofreu aumento significativo na região (2,91%), na contramão do que aconteceu no restante do país, onde é possível observar uma redução generalizada no custo do metro cúbico. O preço desse combustível no Norte chegou a R$ 3,392.