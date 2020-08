Bujari e Manoel Urbano estão em lista de municípios que vão receber recursos via FNS

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues, vai se reunir nesta segunda-feira, 31, com os setores jurídico e administrativo do município para planejar a contratação dos aprovados no concurso público que havia sido suspenso.

Agora, com o certame liberado pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre desde a última quinta-feira, 27, Clodoaldo reunirá com a comissão dos aprovados no concurso para repassar todas as informações. A previsão é que até o início de 2021 todos os 511 sejam nomeados.

O gestor quer convocar os aprovados, começando pela educação e saúde, de acordo com as necessidades de cada área. “Precisamos nos organizar para realizar essas contratações porque estamos vivendo um momento em que os recursos caíram, em razão da pandemia, e estamos dependendo praticamente dos recursos destinados aos municípios pelo governo federal, que já encerra no próximo mês. Temos que ter muito cuidado neste momento para não inviabilizarmos as ações do município”, reiterou o prefeito.