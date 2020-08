Homem é preso com arma argentina pela Polícia Militar de Rio Branco

O Instituto Federal do Acre (Ifac) irá retomar as aulas gradualmente, de forma não presencial, a partir do dia 14 de setembro. A decisão foi anunciada na tarde dessa quinta-feira (27.08), após aprovação do novo calendário letivo para 2020 pelos membros do Colégio de Dirigentes, trazendo as datas de referência para cada unidade.

Além do prazo para reinício das atividades acadêmicas, também foram validadas as normas e orientações para as atividades letivas que serão mediadas ou não por tecnologias digitais.

Conforme Portaria 960/2020, publicada na última sexta-feira (28), a expectativa é de que o 1º semestre letivo de 2020 seja encerrado até o dia 18 de dezembro.

As férias docentes irão acontecer de 21 de dezembro de 2020 a 19 de janeiro de 2021. Já entre os dias 20 a 22 de janeiro de 2021 acontece a 4a Jornada Pedagógica.

O 2º semestre de 2020 será iniciado em 25 de janeiro de 2021, com previsão de término para 14 de maio de 2021.

De acordo com a pró-reitora de Ensino, Maria Lucilene Belmiro de Melo Acácio, com a publicação das normativas e orientações, os campi do Ifac irão elaborar um cronograma específico, contendo as datas para retomada das atividades para cada curso.

“Essa retomada não presencial, não irá acontecer ao mesmo tempo para todos os campi. Estamos trabalhando de forma bastante cuidadosa para que tudo dê certo. Precisamos enfrentar algumas dificuldades, como o acesso à internet e às ferramentas tecnológicas, assim como também não podemos esquecer que estamos vivenciando um problema de saúde pública”.