Conselho de Flaviano ao Roberto Duarte!

O engenheiro civil Flaviano Melo, filho do deputado Raimundo Melo, foi prefeito de Rio Branco, governador, senador, prefeito de novo e atualmente é deputado federal pelo quarto mandato. Tem mais de 35 anos de mandato. Não é pouca coisa. Quem conhece cada passo de sua trajetória (pode nem gostar dele), mas há de reconhecer que é um homem de partido e de sucesso no universo da política. Ganhou, perdeu eleições e ganhou novamente. É experimentado.

Pois bem, ontem, por ocasião da apresentação do Partido Liberal como aliado na campanha do deputado Roberto Duarte a prefeitura da capital ele discursou. Dirigindo-se principalmente ao Roberto ele disse:

_ Depois de perder o mandato de senador em 1998 resolvi ir embora e abandonar a política. Porém, fui chamado para disputar as eleições municipais de 2002, as pesquisas apontavam grandes chances de vitória. Quando cheguei encontrei uma aliança formada por partidos chamada Movimento Democrático Acreano, o MDA. Ganhamos as eleições juntos e governamos juntos. Criamos um conselho político que funcionava. Roberto, forme um conselho político agora, ganhe com os aliados e governe com eles. Esse é o jeito certo de governar. Se tivesse que mudar um secretário o conselho se reunia para indicar o nome do mesmo partido. Eu dava a palavra final, mas era uma aliança que realmente funcionava. Fazíamos um excelente trabalho na prefeitura de Rio Branco, mas entenderam que eu deveria me afastar para disputar o governo. Essas eleições não estão definidas o MDB e seus aliados têm muita chance.

“Veja/ Não diga que a canção está perdida/ Tenha fé em Deus/ Tenha fé na vida/ Tente outra vez”. (Raul Seixas)

. Com as adesões do PTB, PR e PL a candidatura do deputado Roberto Duarte pelo MDB se tornou competitiva.

. O PSDB tinha como certa a aliança com o Partido Liberal, apostando no nome do engenheiro Thiago Caetano para vice de Minoru Kimpara.

. A ida de Antônia Lúcia, Charlene Lima e Manoel Marcos para ninho do MDB é obra do senador Márcio Bittar que decidiu encampar a luta pró Roberto.

. O PTB proibiu coligação com o PSDB em todos os municípios do Brasil.

. O PTB é mais Bolsonaro do que os filhos dele: Leia-se Roberto Jefferson, o senhor Lava Jato!

. O PP quer resolver situações do interior sem ter que interver nas executivas dos que insistem em coligações com o PT.

. Porém, se for necessário fará!

. Faz parte do jogo!

. Nos grupos de WhatsApp evangélicos, os partidos de esquerda apanham mais do que cachorro de índio.

. Nunca soube de uma notícia de que índio batia em cachorro, branco sim; quem terá inventado isso?

. Não compreendo como as pessoas se surpreendem com casos como o pastor Everaldo e seus filhos (presos por corrupção) e a deputada federal Flordelis acusada de mandar matar o marido, o pastor Anderson.

. Por tanto amor/ portanto emoção/ a vida me fez assim/ doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim/ preso as paixões que nunca tiveram fim…lálálá!

. Todo religioso, não importa a matriz de sua religião, se torna um fundamentalista; passa a julgar os outros a partir de suas experiências místicas, estrutura de pensamento e certezas.

. Os demais ou são ignorantes, cegos, atrasados, doidos e do capeta!

. A essas alturas o amor, que é o principal, foi para o espaço!

. Voltando a política, o deputado Nicolau Junior surpreendeu a todos com bom articulador político no Juruá.

. Fonte do MP informando que antes das eleições a PF vai realizar várias operações de combate a corrupção.

. Já é rotina!

. Bom dia!