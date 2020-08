Bolsonaro deve anunciar na terça-feira prorrogação do auxílio no valor de R$ 300

A colisão entre uma motocicleta e um carro deixou o auxiliar de refrigeração Taylon Igor, de 25 anos, gravemente ferido no início da noite deste sábado, 29, na Estrada do Calafate, situada nas proximidades do bairro Vila Betel, em Rio Branco.

Segundo populares, Taylon trafegava em uma moto modelo Biz, de cor vermelha, no sentido bairro-centro, quando o condutor de veículo modelo Celta, de cor preta que trafegava no sentido no sentido contrário, centro-bairro, fez uma conversão para a esquerda na tentativa de entrar na rua Cruzeiro do Sul, e foi de encontro ao motociclista.

Com o impacto, Taylon bateu a cabeça e desmaiou. O motorista do carro Celta fugiu do local. A ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu o motociclista ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Segundo o médico SAMU, o paciente fraturou o fêmur e sofreu um traumatismo craniano. A área foi isolada pelos Policiais de Trânsito para os trabalhos de perícia. A motocicleta foi removida e encaminhada ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran).