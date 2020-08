Saúde e Segurança fazem operação conjunta para coibir aglomerações em Xapuri

Como parte do plano de ação conjunta que foi construído por várias instituições de Xapuri, como a prefeitura, os órgãos da Segurança Pública, além do Judiciário e do Ministério Público, principalmente, foi realizada uma operação de fiscalização e conscientização, na noite desta sexta-feira, 28, nas ruas da cidade.

A ação foi coordenada por servidores da saúde municipal, com a participação do secretário, Wagner Menezes, e o apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O objetivo do trabalho foi o de coibir aglomerações em pontos da cidade considerados críticos, como comércios e locais de venda de bebidas alcoólicas.

A iniciativa de chamar as instituições locais para o fortalecimento das ações de prevenção partiu da prefeitura depois de os casos do novo coronavírus dispararem tanto na zona urbana quanto na rural, enquanto o isolamento social e as medidas de distanciamento passaram a ser ignoradas pela população.

Aproximando-se dos mil casos de contaminação pelo novo coronavírus, Xapuri fechou a última semana de agosto, o pior mês da pandemia no município, com uma média móvel de 17,71 novas infecções por dia, de acordo com o Boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

O total de casos acumulados desde o início da pandemia é 929 contaminações confirmadas – 1.720 casos foram notificados, dos quais 758 foram descartados. Ainda há 33 exames em análise e 1.316 pessoas estão sendo monitoradas pelo serviço de saúde – casos positivos e suspeitos.

Os pacientes que tiveram alta médica, depois de cumprir os 14 dias de isolamento, são 612. O município ainda tem 5 internações hospitalares e 14 óbitos por complicações da doença, segundo o Boletim Municipal desta sexta-feira, 28, quando 18 novos casos positivos foram acrescentados à estatística.