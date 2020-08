Quase 8 mil venezuelanos recebem condição de refugiados

Uma reunião liderada pelo presidente estadual do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Edvaldo Magalhães, ocorrida na tarde desta sexta-feira, 28, na sede da sigla em Cruzeiro do Sul, selou o apoio do partido à pré-candidatura de Zequinha Lima (PP) e Henrique Afonso (PSD) na disputa pela prefeitura do município. Zequinha e Henrique já pertenceram ao PCdoB no passado.

Magalhães disse que foi uma decisão muito natural, tendo em vista que os três já atuaram juntos em muitas causas. “Já militamos no mesmo campo, pelas mesmas causas e construímos uma importante história na política de Cruzeiro do Sul. Esse encontro de histórias é muito natural e estamos felizes com essa candidatura”.

Para o presidente do Comitê Municipal do PCdoB, a candidatura de dois professores que já passaram pelo movimento sindical da categoria é muito representativo. “Esse é um momento histórico para Cruzeiro do Sul porque são pessoas muito preparadas e Cruzeiro do Sul só tem a ganhar”.

Com relação aos pré-candidatos a vereador, Edvaldo Magalhães afirma que o partido conta com 16 candidatos em Cruzeiro do Sul e acredita na eleição de alguns nomes do PCdoB.

Durante a manhã dessa sexta, o grupo se reuniu com o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e do PP, o deputado estadual Nicolau Junior, e confirmou a aliança anunciada oficialmente à tarde. Nicolau está em Cruzeiro do Sul há uma semana articulando as coligações para as eleições de novembro.