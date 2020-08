Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado de R$ 52 milhões

O condutor de uma caminhonete modelo Hilux SW4, de cor branca, placa QLX-1D13, derrubou um poste de energia e bateu no muro da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal na noite desta sexta-feira, 28. O acidente aconteceu na rua Estado do Acre, ao lado do Mercado dos Colonos, no bairro da Base, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o condutor da SW4 se distraiu para pegar o celular no porta-luvas do carro e acabou colidindo o veículo no muro da PRF. Assustado com o barulho, os Policiais Rodoviários Federais foram averiguar o que tinha acontecido e encontraram o jovem condutor dentro do veículo.

Os próprios Policiais Rodoviários Federais isolaram a área para o trabalho de perícia e dos eletricistas da Energisa. O condutor foi submetido a realizar o teste do estilômetro (bafômetro). Segundo a PRF, o teste apontou um teor de álcool muito baixo, o que não caracterizou uma embriaguez alcoólica.

O condutor foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) onde foi registrado o boletim de ocorrência e em seguida foi liberado. O veículo foi removido e encaminhado ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran).