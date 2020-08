Jovem é sequestrado e executado a tiros pelo “tribunal do crime”

Foto: ac24horas.com/Sérgio Vale

As queimadas explodiram no Acre nas últimas 48 horas, com o registro de 999 focos detectados pelo Satélite de Referência AQUA Tarde, que percorre diariamente toda a extensão do estado no período vespertino.

Pelos dados divulgados na noite desta sexta-feira, 28, pelo Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o estado acreano foi o primeiro colocado em ocorrências de fogo nos últimos dois dias, superando o Mato Grosso, que teve 638.

De 1º de janeiro a 28 de agosto deste ano, o Acre teve 3.325 focos de queimadas, 8ª posição no Brasil, com 3,9% do total. Se for considerado apenas o mês de agosto, o estado registrou 2.859 focos, 4ª lugar no país, com 6,5% do total.

Entre os 10 municípios brasileiros com mais focos de queimadas nas últimas 48 horas, 4 são acreanos. Feijó, com 349 (29,6% do total) foi o campeão nesse período, seguido de Tarauacá, em segundo lugar, com 168 (14,2% do total).

Outros dois municípios acreanos também apareceram entre os 10 que mais tiveram focos de queimadas nas últimas 48 horas. Manoel Urbano, em 6º lugar, com 83 focos (7% do total), e Sena Madureira, 7º posição, com 73 focos (6,2% do total).