Detran emite nota de pesar pela morte de servidor em acidente de trânsito

Um menor que foi apreendido pela Polícia Militar de Xapuri portando uma escopeta calibre 16 e uma trouxinha de substância similar a maconha, na manhã desta sexta-feira, 28, é suspeito de na noite do mesmo dia, por volta das 19h40, assaltar uma comerciante de quem levou uma quantia superior a R$ 7 mil, segundo a vítima.

A mulher relatou que teve uma faca encostada no pescoço no momento do assalto. De acordo com as informações apuradas pelo ac24horas, o menor, de 17 anos, tem passagens pela polícia por furto e invasão de residências, já tendo confessado pertencer a uma organização criminosa com atuação no município.

Após ser acionada, a Polícia Militar foi ao local da ocorrência, onde atendeu a vítima, que apresentava lesão na mão e no ombro direitos resultante da ação do delinquente. A guarnição fez rondas pelo bairro da Sibéria, onde o fato ocorreu, mas não conseguiu localizar o suspeito.

A reportagem conversou com o delegado titular de Xapuri, Bruno Coelho. Ele explicou que, no caso da apreensão da arma de fogo, o menor foi liberado em razão de o ato infracional não ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça a alguém, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

No presente caso, foi lavrado o Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) em substituição ao Auto de Apreensão, como determina a lei. Sobre as supostas passagens anteriores do menor, o delegado não respondeu não poder informar detalhes a respeito do assunto quando foi contatado pela reportagem.