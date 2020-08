Com Covid-19 e comorbidades, Raimundão tem pedido de ajuda na internet

O altos números relacionados à pandemia do novo coronavírus em Xapuri estão afetando os mais diversos setores do município. Não há notícia de nenhum segmento na cidade, seja nos setores comercial, religioso ou de serviço público que ainda não tenha sido atingido pelos efeitos da covid-19.

Em razão da contaminação de profissionais, uma unidade básica de saúde chegou a ser fechada, no mês de julho. Até o hospital Epaminondas Jácome e a própria Unidade Básica Félix Bestene Neto, referencial para a covid-19, tiveram dificuldades com a infecção de médicos, técnicos e enfermeiros.

Mais recentemente, a igreja de São Sebastião, que mesmo com a autorização do estado e do município para a retomada das atividades presenciais, com restrições, optou por seguir transmitindo as missas pela internet, teve que ser fechada em virtude da contaminação do pároco, Francisco das Chagas, e de duas funcionárias.

Nesta semana, o alvo de uma espécie de ataque em massa do coronavírus foi o gabinete do prefeito Ubiracy Vasconcelos. Seis funcionários que trabalham na assessoria direta ao gestor municipal testaram positivo para a covid-19, restando apenas ele e uma servidora que já havia contraído o vírus e se recuperando da doença.

Para que o gabinete não fechasse, uma funcionária de outro órgão foi convocada para prestar serviços no setor. Entre os servidores acometidos pelo novo coronavírus está o chefe de gabinete e o assessor de divulgação social. Todos, no entanto, estão evoluindo sem complicações, segundo informações da prefeitura.

Boletim Municipal

Nesta quinta-feira, 27, foram mais 21 confirmações de covid-19 no município, que chegou a um acumulado de 911 casos positivos. A média móvel de novos casos dos últimos 7 dias é de 17,43 e a variação dessa média em comparação com 14 dias atrás é de 20,79%, conforme os dados da Secretaria Municipal de Saúde.

O Boletim Municipal atualizado diz que Xapuri notificou 1.690 casos, dos quais 758 foram descartados, e ainda há 21 exames em análise no Laboratório Central de Saúde de Rio Branco – Lacen-Acre. 607 pacientes tiveram alta, 5 estão internados e 14 não resistiram às complicações da doença, indo a óbito.

Xapuri segue com a segunda maior incidência de covid-19 do estado com taxa de 4.549,0 por grupo de 100 mil habitantes. O primeiro é Assis Brasil e o terceiro Brasiléia, com taxas de 6.606,4 e 4.189,8/100 mil habitantes, respectivamente. No Acre, a incidência é de 2.775,5 casos por 100 mil habitantes.