Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo simplificado da assistência social

O Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa) retomou nesta sexta-feira, 28, o serviço de emissão de 2ª via de fatura pela internet. O usuário pode solicitar sua conta de água acessando o endereço eletrônico depasa.acre.gov.br, depois, basta abrir a aba Emissão de Débitos, e informar o número de matrícula, sem o dígito verificador, e CPF. O link também está disponível nas redes sociais do Depasa no Instagram, Facebook e Twitter.

Concluído o processo de migração dos dados do antigo para o novo sistema, nesse primeiro momento, além da 2ª via de fatura, o usuário terá também acesso ao histórico de débitos anteriores. As contas em atraso, que foram emitidas durante o período de pandemia, poderão ser pagas sem acréscimo de juros e multa.

O usuário com contas em aberto poderá fazer a renegociação do seu débito, pessoalmente, na Central de Atendimento da OCA ou na sede do Depasa, à Rua Franco Ribeiro, 77, no centro de Rio Branco. O atendimento presencial será feito mediante horário marcado. O agendamento pode ser feito por telefone, no número 0800 717 77 11.