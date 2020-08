Ponte em Cruzeiro do Sul é fechada em manifesto por serviços de infraestrutura

O prefeito Clodoaldo Rodrigues recebeu nesta quarta-feira (26) líderes do movimento de Luta pela Moradia Brasil, de Cruzeiro do Sul, na sede da prefeitura. Durante o encontro foram discutidas as estratégias e medidas necessárias que precisam ser tomadas para executar ações habitacionais no município, voltadas para atender as necessidades e demandas locais, com base em procedimentos legais.

A coordenadora do movimento na cidade, Socorro Queiroz, enfatizou a necessidade de criação das estratégias necessárias. Ela agradeceu a receptividade do prefeito Clodoaldo Rodrigues, e a disponibilidade em ajudar a resolver a situação.

“Estamos com uma perspectiva muito boa, de que as coisas vão ser encaminhadas da melhor forma. Procuramos o novo prefeito para tratar desse assunto que já vínhamos debatendo antes. Agradeço o empenho e recepção”, destacou a coordenadora.

O secretário municipal de Planejamento, Manoel Orleilson, destacou que a princípio foi definida a necessidade da criação de um comitê composto por segmentos diversos da sociedade, para elaboração de um projeto de lei. As instituições e órgãos que devem compor o comitê serão convocados, e a previsão é que a formação ocorra na próxima semana.

Após formada a comissão, será realizado um projeto de lei, com todas as definições e regras que devem definir a forma de funcionamento das ações habitacionais no município. O presidente da Câmara, vereador Ocenir Maciel, enfatizou a importância de tomar todas as medidas com base na legalidade.

“Esse é um passo correto que estamos dando, para que em um futuro bem próximo essas pessoas que estão necessitando de moradia possam ser contempladas com esses benefícios”, disse.

O Prefeito Clodoaldo destacou que as ações do município voltadas para área habitacional já vinham sendo trabalhadas pela gestão, e a intenção agora é definir todos os pontos necessários com base nos planejamentos do município.

“Dando continuidade as ações que o prefeito Ilderlei Cordeiro vinha fazendo na área habitacional, recebemos hoje esses líderes, para que possamos acelerar os trâmites, montar uma comissão e implementar uma política voltada para população, chamando inclusive outros setores da sociedade para discussão, e fazer tudo dentro da lei. Também estamos analisando o que o município já tem dentro de seu planejamento de emendas parlamentares para execução do projeto”, relatou.