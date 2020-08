Diferença entre homens e mulheres é de 179 pessoas no Acre

Você já deve ter ouvido alguém falar que no Acre existem muito mais mulheres do que homens. Essa é uma realidade do passado, de acordo com o IBGE. O órgão, responsável pelas estatísticas oficiais do país, divulgou a projeção da população brasileira em 2020.

No Acre, são 896.543 habitantes. A disputa entre homens e mulheres é acirrada e a diferença é mínima. De acordo com as estatísticas, da população geral o Acre tem 50,01% de homens e 49,99 de mulheres. São 448.361 homens e 448.182 mulheres, uma diferença de apenas 179 pessoas. As projeções do IBGE é que em 2021, as mulheres voltem a ter um percentual maior da população.

Cidades com as maiores e as menores populações

Também foram divulgadas as estimativas da população nos municípios acreanos. Rio Branco continua tendo a maior população de todo o estado. De acordo com o IBGE em 2020, a capital acreana possui hoje 413.418 habitantes. Isso representa 46,11% de toda a população do Acre.

O segundo maior contingente populacional se concentra em Cruzeiro do Sul, atualmente com 89.072, um total de quase 10%. A terceira cidade com mais habitantes é Sena Madureira com 46.511 pessoas.

As menores populações estão em Jordão com 8.473 pessoas, Assis Brasil com 7.534 e Santa Rosa do Purus com 6.717 habitantes.