Em Brasília, Jenilson recebe garantia de recursos para Rio Branco

A partir do dia 1° de setembro, próxima terça-feira, o Hospital do Juruá, situado na cidade de Cruzeiro do Sul, retomará o atendimento ambulatorial aos pacientes. As consultas irão ocorrer das 7h às 11h e das 13h às 17h. Já o agendamento deve ser feito por meio de ligação pelo número: (68) 99204-4233.

O diretor da unidade, médico Marcos Lima, esclarece que serão atendidos 10 pacientes por dia por cada médico. “Nós só temos uma sala que atende as normas sanitárias, por elas ser grande e poder ficar com as janelas abertas, por isso esse retorno é parcial”.

Com relação às cirurgias eletivas, o diretor explica que ainda não há como retornar agora porque parte da enfermaria ainda está comprometida com atendimento de pacientes infectados pela Covid-19 e não comportaria pacientes recém-operados em grande número. “Nós estamos fazendo cirurgias, mas em menor número por causa da estrutura. Então acredito que só em outubro poderemos voltar a fazer as cirurgias eletivas”, conclui o médico.