Coronavírus atinge funcionários e quase fecha gabinete do prefeito de Xapuri

Em silêncio desde o assassinato do presidente do PSOL em Xapuri, Josemar da Silva Conde, o Tripinha, no dia 20 de novembro do ano passado, a Executiva Municipal do partido anunciou recentemente que vai disputar uma das vagas para a Câmara de Vereadores.

O atual dirigente do partido no município, Pedro Teles, informou que a sigla está com a chapa proporcional praticamente definida e que no plano majoritário ainda não há nenhuma indicação a respeito de quem a agremiação deverá se apoiar nesta eleição.

“No momento ainda estamos sós, mas vamos concorrer a uma vaga na Câmara. Com Deus e o povo seremos capazes”, disse ao ac24horas. Pedro Teles também é um dos pré-candidatos do partido à pretendida cadeira no parlamento municipal.

A respeito do assunto, Teles disse que nesta quinta-feira, 27, se reunirá com a direção estadual do partido, em Rio Branco, para discutir detalhes da articulação do PSOL no município e da possibilidade de unir a uma das candidaturas majoritárias.

Em 2016, o partido disputou a eleição majoritária, compondo a chapa com o ex-prefeito Vanderley Viana, à época do PROS. Josemar Conde foi o candidato a vice-prefeito. A aliança terminou em último lugar com 535 votos – 5,75% do total válido.

A morte do presidente do partido

Josemar da Silva Conde, mais conhecido pela alcunha de Tripinha, que tinha de 48 anos de idade, foi morto com um tiro de espingarda, no seringal Barra, colocação Campo Verde, na Reserva Extrativista Chico Mendes, no dia 20 de novembro de 2019.

Conde era muito conhecido em Xapuri pela sua dedicação ao ramo de motocicletas, sendo um dos mais tradicionais mecânicos desse tipo de veículo na cidade. Ele foi morto por Francisco da Silva Barroso, o Chico Doido, numa disputa por um pedaço de terra.

Chico Doido foi preso dois dias depois e está no presídio Francisco de Oliveira Conde aguardando julgamento. O crime teve grande repercussão, sendo, inclusive, noticiado em veículos de abrangência nacional.