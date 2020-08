João Correia diz que Sibá Machado é criador de Minoru Kinpara

O senador Márcio Bittar (MDB) afirmou que seu partido, o MDB, e o governador Gladson Cameli (Progressistas) vêm se reconciliando politicamente e rechaçou a possibilidade de ser candidato algum cargo majoritário em 2022. As declarações foram feitas nesta sexta-feira, 28, em evento do MDB que tratou de selar aliança do partido com o Republicanos.

O congressista afirmou que só lamenta que essa reconciliação não tenha acontecido antes, mas destacou que o governador terá o apoio do MDB à reeleição. “Essa reaproximação é muito positiva para o Estado, para governador e para o MDB. Ele [Gladson] é o candidato natural à reeleição. Essa reaproximação do governador com MDB, faz com que o MDB volta para o eixo de apoio ao governo e eu considero isso como natural. O MDB tem direito de trabalhar junto com ele numa construção de um nome para estar na chapa com ele em 2022”, afirmou

Segundo o senador, Gladson garantiu apoio ao MDB em nos municípios em que for possível. “O governador disse que é possível ajudar o MDB em Sena, Cruzeiro do Sul e Brasileia e tem ajudado em Rio Branco. Essa aliança que estamos fazendo em Rio Branco [PTB e Republicanos] têm o consentimento do governador. É claro que o governador tem uma participação, ele não só impediu e como deu a palavra que essa aliança não o afeta, e sim que é parceira. Hoje, nós não temos o mesmo candidato à prefeitura, mas temos o mesmo candidato a governador em 2022”, encerrou.