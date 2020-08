Atendimento presencial na Justiça Federal do Acre começará em 29 de setembro

Todas as agências bancárias do Estado do Acre se encontram fechadas para atendimento ao público nesta sexta-feira, 28, pelo feriado do Dia do Bancário. A informação foi confirmada pelo representante do Sindicato dos Bancários do Acre, Eudo Rafael. Outros estados brasileiros também celebram a data e fecham o atendimento com os bancários neste dia.

O dia 28 de agosto foi consagrado Dia do Bancário em 1964, em homenagem à greve de 1951, que durou 69 dias, quando os bancários de São Paulo conquistaram vários avanços para a categoria.

No Acre, a data se tornou feriado em todas as cidades no ano passado. O Dia do Bancário foi decretado feriado estadual pela lei 3.499, publicada no Diário Oficial pelo governador Gladson Cameli. O serviço será normalizado na próxima segunda-feira. O feriado aplica-se somente aos bancários e não outros setores.

Os sindicatos tentaram fazer com que este dia se tornasse feriado para a categoria, onde teriam o dia para refletir sobre as condições de trabalho e os desafios da categoria. Para a classe, feriado significa reconhecimento pelo serviço realizado pela categoria no país.