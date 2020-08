Um desafio fora do poder 

A eleição para a prefeitura da capital será a primeira a ser enfrentada pelo PT, depois da fragorosa derrota da última disputa, quando perdeu o governo depois de 20 anos de mando, não elegeu um deputado federal e ainda ficou sem o único senador do seu quadro. A derrota vem junto com o dissabor. Os partidos que integravam a chamada Frente Popular, uma aliança fisiológica montada em troca de cargos no governo, se dissolveu, e seus dirigentes pularam em sua quase maioria para o barco vencedor. Nenhum dos chamados “cardeais” do partido aceitou disputar a prefeitura de Rio Branco. O PT vai nesta eleição com o seu melhor quadro da nova safra petista, o deputado Daniel Zen (PT) – foto – com experiência em administração pública, e com o desafio de tentar levar o seu partido para a disputa na ponta, sem os milhares de cargos de confiança. O PT sempre teve um eleitorado cativo na capital, mas isso foi quando estava no poder. A eleição para a PMRB será uma vitrine para mostrar que o PT não afundou de vez ao perder o poder, mas isso não estará ao alcance de suas lideranças, mas no eleitorado. Não sei qual será o discurso do PT, mas por certo não será o do dualismo do só presta quem está do meu lado, não estando não presta. Tem que vir com um novo discurso, no mínimo mostrando o que considera como conquista. Fica difícil se saber até que ponto a rejeição petista registrada na última eleição continua. Estamos perto de saber: as urnas dirão. E, caberá ao candidato Daniel Zen (PT) a missão de mostrar que o PT ainda continua vivo.

APENAS INDÍCIOS

Não se pode traçar um panorama confiável sobre as candidaturas a prefeito de Rio Branco sem as campanhas estarem nas ruas. O máximo que se pode dizer é que três dos candidatos dos partidos grandes vêm ficando no chamado “empate técnico.” E um quarto não muito afastado.

NÃO QUER DIZER NADA

Mas neste momento inicial em que muita gente não sabe ainda nem quais serão os candidatos a prefeito, o indício de algumas candidaturas se descolando conforme as pesquisas, não quer dizer nada, porque retrata um momento. Quem tem café no bule se vê é na campanha.

PREPARAR PARA O PIOR

A justiça eleitoral tem que se preparar para o combate ás Fake News, que devem ser usadas pelos que costumam jogar baixo nas redes sociais para destruir a reputação de adversários. A campanha nem começou e o pérfido instrumento já está sendo usado contra pré-candidatos.

POUCOS FLANCOS

Os adversários da prefeita Socorro Neri não terão muitas bandeiras para lhe atacar. Saiu-se bem na pandemia e não há um ato desabonador na sua gestão. Pelo que já se viu até aqui, o foco das cobranças serão os bairros, onde nenhum prefeito consegue atingir os 100%.

COMPROMISSO ASSUMIDO

O deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS), depois de todo o imbróglio, teve uma conversa com o governador Gladson Cameli e, este lhe garantiu que, vai estar com o candidato a prefeito Zequinha (PROGRESSISTAS). Nicolau está convicto que ele e o Gladson estarão no mesmo lado.

NÃO ME PERGUNTEM

Mas ninguém me pergunte o que acho, se o governador Gladson vai ficar com o grupo do deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS) ou com o grupo do ex-prefeito Vagner Sales (MDB), que, sinceramente, não saberia responder. Se fosse na Loteca, eu marcaria triplo no cartão.

APOIO OFICIAL

Quem vai hoje selar hoje em Cruzeiro do Sul a aliança com a candidatura do Zequinha (PROGRESSISTAS) a prefeito é o PCdoB do deputado Edvaldo Magalhães. A coligação terá uma média de 105 candidatos a vereadores nas ruas, que para a cidade é um verdadeiro exército.

ERRO DE AMADOR

Para um profissional da política como o senador Márcio Bittar (MDB), não é aceitável fazer movimentos políticos na emoção. A primeira coisa a ter feito antes de tentar levar o Gladson a apoiar o MDB em Cruzeiro, seria conversar com o deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS), mas não fez. Resultado, e o que era para comemorar, acabou numa grande trapalhada.

NINGUÉM IMAGINAVA

O que chama a atenção neste processo todo é que não estava no scripit o deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS) conseguir com habilidade montar uma engenharia política, que levou o ex-deputado federal Henrique Afonso (PSD) a aceitar ser vice do Zequinha (PROGRESSISTAS).

CAMINHO NATURAL

Disparei ontem uma ligação para uma figura expressiva do PT, e perguntei como o partido, sem candidato a prefeito em Cruzeiro do Sul, se comportaria no cenário. Resposta: “Luis Carlos, não há nada oficial, de concreto é que o PT não somará com o grupo do Vagner”.

CONTINUA MUITO FORTE

Claro que agora foi criado novo cenário de disputa que não estava nas contas do MDB, mas ainda assim a candidatura do Fagner Sales (MDB) a prefeito de Cruzeiro continua muito forte.

TERCEIRO NOME

Um terceiro nome que está na disputa da prefeitura de Cruzeiro do Sul é o do sargento Adonis Sousa (PSL), que nas pesquisas ficou além da expectativa para uma candidatura alternativa.

DECISÃO PESSOAL

A decisão do ex-deputado federal Henrique Afonso (PSD) aceitar ser vice do Zequinha (PROGRESSISTAS) a prefeito de Cruzeiro do Sul foi pessoal. O senador Petecão só avalizou.

NADA CONFORTÁVEL

Pelos números que tenho visto o prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores (PROGRESSISTAS), terá que dar urgente um choque de gestão e conseguir uma empatia com a população. Tem a vantagem de estar no poder, mas só isso não é garantia de reeleição. Tem adversários fortes.

NÃO SERÁ MAMATA

O prefeito Tião Flores é um político experiente e sabe que, nesta campanha de reeleição terá, pela qualidade dos adversários, mais dificuldades do que teve quando ganhou a prefeitura.

MAIS ATIVOS

Entre os candidatos dos partidos nanicos a prefeito de Rio Branco os que estão mais ativos nas redes sociais são o Jamil Asfury (PSC), e o Jarbas Soster (AVANTE). Se conseguirem chegar ao teto para participarem dos debates na televisão, eles vão engrossar o caldo. Verbalizam bem.

PAREM DE DELIRAR

Parem de delirar e de espalhar notícias sem nenhum fundamento, como a que correu esta semana, de que a candidatura do Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) à PMRB seria retirada. Não tem volta, vão ter que se acostumar que para derrotar o Bocalon terão que ir às urnas.

VIAJANDO NA MAIONESE

Em tempo de campanha costumam aparecer boatos ao estilo viajando na maionese.

BANCA JURÍDICA

Em tempos de redes sociais urge que cada candidato a prefeito tenha uma boa banca jurídica, para acionar na justiça eleitoral e na PF, todos os que partirem para a agressão pessoal e divulgem fatos falsos para prejudicar adversários. Não existe nada melhor que buscar a justiça.

NADA QUE SEJA SURPRESA

O DEM do deputado federal Alan Rick e o SOLIDARIEDADE da deputada federal Vanda Milani, tendem a vir a declarar apoio para a candidatura da prefeita Socorro Neri. Nada que possa ser considerado como uma surpresa. Ambos devem atender um pedido do governador Gladson.

CAMINHANDO PARA UNIÃO

As conversas políticas em Tarauacá caminham no sentido que se tenha uma chapa formada por Abdias da Farmácia (DEM) para prefeito e Janaína Furtado (PROGRESSISTAS) como vice. A se concretizar a aliança, ficará uma dupla muito competitiva. Abdias é uma grande surpresa.

VOTOS PULVERIZADOS

O BLOG tem informação de ser remota a chance de uma unidade da oposição para disputar a prefeitura de Feijó. A pulverização dos votos pode favorecer o prefeito Kiefer (PROGRESSISTAS).

PROPAGANDA ANTECIPADA

Muitos candidatos a vereadores já estão fazendo uma campanha antecipada nas redes sociais, o que pode levar até o impedimento de candidaturas. Até aqui o MPE tem ficado impassível.

JOGANDO NA POPULARIDADE

O presidente Bolsonaro é mais esperto politicamente do que pensam os seus adversários. Com o novo programa “Renda Brasil”, a ser lançado, o atendimento às famílias de baixa renda pulará dos atuais 13,7 milhões para 23 milhões. Implodirá o nicho onde o PT sempre foi forte.

PESQUISAS MOSTRAM

As pesquisas mostram seu crescimento nos redutos petistas do nordeste, onde Lula imperou.

PASSOU DO PONTO

Quando o Lula declara que não será mais candidato e que o PT poderá apoiar um nome de outro partido à presidência, é porque prefere sair da vida pública sem uma derrota para a presidência, o que não seria difícl de ocorrer. A política vive de ciclos, e o do PT é em baixa.

NÃO APOSTO NADA

Muito embora o Gladson Cameli diga sempre que será candidato à reeleição, fico sempre com um pé atrás, e não me causaria nenhuma admiração se vier a optar por disputar o Senado.

SEMPRE CABREIRO

Quando vejo o radicalismo de alguns pastores evangélicos, fico cabreiro. Aí está a Flordelis.

O TEMPO PASSA, O TEMPO VOA

Dia 31 é a abertura do período para as convenções municipais, que se estenderá até 16 de setembro. O tempo passa, o tempo voa, e o MDB não consegue formar uma aliança encorpada, para dar um plus na candidatura do deputado Roberto Duarte (MDB) á PMRB.

FICOU NO PTB

O MDB só conseguiu até hoje uma aliança com o PTB, um partido que não tem força eleitoral na capital. O MDB continua sonhando com a vinda do REPUBLICANOS, até aqui sem sucesso.

PADRE CONFESSOR

O ex-deputado federal João Correia (MDB), pelo que se vê nas redes sociais, virou uma espécie de “Padre Confessor” dos pré-candidatos a vereadores do seu partido, que estão indo em romaria ao seu gabinete se aconselhar. JC é um quadro político dos mais preparados do MDB.

UMA POSSIBILIDADE

Na visão do vice-governador Major Rocha, se o caldo da candidatura do Fagner Sales (MDB) afinar durante a campanha, não duvida que o Vagner Sales lance a deputada federal Jéssica Sales (MDB) em sua substituição. Na política, passei do tempo de duvidar dos fatos novos.

CONVERSA ADIADA

A conversa final entre o governador Gladson Cameli e o vice-governador Major Rocha mais uma vez foi adiada. Rocha quer esta conversa urgente para definir se rompe ou não a aliança com o Gladson. A relação entre ambos, não adianta esconder, está mais do que azeda.

FRASE MARCANTE

“Não é triste mudar de ideia. Triste é não ter ideia para mudar.” Barão de Itararé.