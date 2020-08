Rio Branco é o 9º município com mais focos de queimadas no país

Com 38 focos de queimadas detectados pelo Satélite de Referência AQUA Tarde e disponibilizados pelo Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) na noite desta quarta-feira, 26, o município de Rio Branco, no Acre, figurou entre os 10 que mais apresentaram registros no período das últimas 48 horas.

O número chama a atenção porque no período entre 1º de janeiro e 25 de agosto deste ano, Rio Branco tinha registrado apenas 105 focos de queimadas, segundo dados do Inpe divulgados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) nesta quarta-feira, 26. O acumulado das últimas 48 horas corresponde a quase 40% do total do ano de 2020 até agora.

Em todo o estado do Acre, os municípios que apresentaram os maiores números de focos acumulados desde o começo do ano foram Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Considerando o período de 1º a 25 de agosto deste ano, os municípios com maior concentração de queimadas são Feijó, Tarauacá e Manoel Urbano.

No período anual, o Acre é o 10º colocado do país em número de queimadas, com 2.326 focos registrados. No período de 1º a 26 de agosto, o estado acreano é 6º do Brasil, com 1.860 foco. Já nas últimas 48 horas, fomos o 4º colocado, com 206 focos de queimadas detectados pelo satélite.

No entanto, o número de focos de queimadas registrados pelo Acre de 1º de janeiro a 26 de agosto de 2020 ainda é 20% menor do que a quantidade detectada no mesmo período do ano passado, que foi de 2.918 focos.

De acordo com o último relatório do Monitoramento de Queimadas e Qualidade do Ar da Sema, o Acre tem risco de fogo Alto e Crítico em pontos isolados do estado, com maior abrangência nas regionais do Alto Acre, Baixo Acre, Tarauacá/Envira e em pontos no Purus e Juruá.