Detran explica quais são os 9 passos para imprimir CRLV no site do órgão

O Juízo da 1ª Vara Criminal de Cruzeiro do Sul pronunciou Roberto Abreu Silva, 24 anos, denunciado pela tentativa de feminicídio ocorrida em janeiro deste ano na Vila Santa Luzia, zona rural do município. A decisão determinou que ele irá a júri popular.

A vítima, Edna Lima de Souza, 21 anos, sofreu três perfurações de faca e só sobreviveu porque teve intervenção de terceiros. “Ele me bateu e o deixei. Desde a separação ele me ameaçava de morte, mas achei que não teria coragem”, contou a mulher à época.

O réu confessou o crime, no entanto afirma que sua intenção não era matar sua ex-companheira. Em seu depoimento, narrou que estava sob efeitos de bebida alcoólica e ocorreu apenas lesão corporal, delito que possui como sanção uma pena menor: “ela pegou três furadas, só cortou. Se fosse pra matar, eu fazia quando tivesse só ela e eu”.

Porém, a versão da vítima e testemunhas são unânimes quanto ao propósito do feminicídio. Uma vez que ele apareceu onde a mulher estava – sentada em um banco com sua amiga na frente da casa – ele a chamou e ela não atendeu. Com a recusa, ele foi embora e retornou com uma faca. Ela tentou fugir, quando tropeçou e caiu, ele desferiu três golpes com a arma branca em suas costas. A ação violenta não teve continuidade, porque um vizinho o acertou com uma enxada.

De acordo com os autos, o réu e a vítima moraram juntos por quatro anos, mas estão separados há dois. O Ministério Público do Acre denunciou o homem por tentativa de homicídio qualificado, sendo as qualificadoras: motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida.

O acusado está preso cautelarmente e a juíza de Direito Adamarcia Machado manteve o recolhimento em unidade prisional até o julgamento para garantir a ordem pública, pois a comunidade segue abalada com a repercussão desse caso de violência doméstica, “devendo preponderar os interesses coletivos”.

