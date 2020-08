Com fumaceiro, governo do Acre apresenta estratégias de combate às queimadas

O Governo do Acre apresenta nesta sexta-feira (28) os dados sobre a situação de seca e queimadas no Acre e as estratégias para conter o avanço do desmatamento ilegal e incêndios florestais no Estado.

Os números e ações serão divulgados às 10 horas no Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental localizado no prédio da Funtac localizado no Distrito Industrial de Rio Branco.

Representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e Polícia Militar farão a apresentação.

A iniciativa ocorre em meio ao avanço do desmate e das queimadas urbanas e rurais em todo o Estado, com o fumaceiro agravando a já difícil situação da pandemia da Covid-19 e com as cidades cobertas pela fumaça.