Câmara aprova PL que obriga afastamento de gestantes do trabalho presencial na pandemia

A combinação da falta de chuvas efetivas, que já dura quase 50 dias, com a alta temperatura e a baixa umidade relativa do ar está contribuindo para o agravamento das queimadas na região de Xapuri, inclusive em áreas urbanas.

Nos últimos dois dias, o 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, sediado no município, atendeu a cinco ocorrências de fogo em vegetação dentro do perímetro urbano. As ocorrências atendidas pelo 8º BEPCIF já somam 18 em agosto e 22 no ano.

Nesta quinta-feira, 27, por volta do meio-dia, um novo incêndio foi registrado dentro dos limites urbanos, nas imediações de um dos dois postos de combustível da cidade. Os Bombeiros agiram de maneira rápida e controlaram as chamas em tempo hábil.

No decorrer do dia, Xapuri teve temperatura de 36ºC, com sensação térmica de 37ºC e 29% de umidade relativa do ar, de acordo com informações do site weather.com. Apesar da situação, a qualidade do ar era considerada satisfatória, por volta das 14 horas, representando risco pequeno ou nulo, segundo a plataforma.

Qualidade do ar

De acordo com a Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Xapuri tinha, nesse mesmo horário, o nível de partículas suspensas no ar em 105 microgramas por metro cúbico (AQI 105).

Esse dado significa que membros de grupos sensíveis podem sofrer efeitos sobre a saúde se forem expostos por 24 horas, mas o público em geral provavelmente não será afetado. As informações podem ser acessadas no sítio www.purpleair.com.

Aridez

De acordo com informações fornecidas pela Defesa Civil Estadual, a última chuva acima de 10mm ocorrida em Xapuri foi no dia 10 de julho passado, que teve um acumulado de 22,4 mm de precipitação pluviométrica. Junho teve 40,2 mm e maio 107,4 mm. Neste mês de agosto, o município registrou apenas 2,4 mm de chuvas.

Rio Acre

O nível do Rio Acre em Xapuri se manteve estável nos últimos dois dias com o registro de 2,58m entre às 6 horas da manhã do dia 26/8 (quarta-feira) para às 6 da manhã de 27/8 (quinta-feira), de acordo com as informações da Agência Nacional de Águas (ANA).