Bombeiros de Xapuri já atenderam mais de 20 ocorrências de incêndio em vegetação

Foto: Manoel Façanha

Dois jogos movimentaram mais uma rodada do segundo turno do Campeonato Acreano 2020 no estádio Arena Acreana nesta quarta-feira, 26.

Na primeira partida, o que já foi um clássico, mostrou mais uma vez que a força que já teve o Vasco no futebol acreano ficou apenas na memória de seus torcedores. O cruzmaltino foi atropelado pelo Rio Branco que venceu o jogo por 7 a 1. Os primeiros 45 minutos foram de domínio completo do estrelão que foi para o intervalo já vencendo por 3 a 0, com gols de Cássio (contra), Marcos e Guilherme.

Se a primeira etapa já foi difícil, no segundo tempo as coisas pioraram para o Vasco com as expulsões de Gean e Katrielisson. Lyniker (duas vezes), Ângelo e Sabela marcaram para o Rio Branco. O goleiro Bruno Fernandes levou o seu primeiro gol com a camisa do estrelão ao falhar quando tentou dominar uma bola. Arlison aproveitou a bobeira e fez o único do Vasco.

A partida chegou a ficar 15 minutos parada por falta de energia no estádio.

Na segunda partida, o Tigre do Abunã, como é conhecido o time de Plácido de Castro, confirmou a boa fase neste segundo turno e venceu mais uma. A vítima desta vez foi o Náuas de Cruzeiro do Sul. Daday abriu o placar para Plácido ainda no primeiro tempo. No início da segunda etapa, Carlos empatou para o Náuas, mas Douglas e Souza colocaram a bola no fundo da rede e Plácido conseguiu mais uma vitória.

Com o encerramento de mais uma rodada, o grupo A do Campeonato Acreano tem Rio Branco, Andirá, Atlético e Plácido dividindo a primeira posição com 6 pontos cada. O São Francisco é o lanterna com apenas 3 pontos. Já no grupo B, o contrário. Apenas o Galvez conseguiu pontuar até agora e é o líder com uma vitória. Humaitá, Náuas e Vasco estão sem nenhum ponto neste segundo turno.

Crédito da foto: Manoel Façanha