Acre se aproxima dos 900 mil habitantes, informa IBGE

O jovem Claudison Nascimento de Araújo, de 19 anos, escapou da morte nesta quarta-feira, 26, ao ser alvejado com três tiros. Ele estava na rua quando foi alvo de uma tentativa de homicídio no Ramal Menino Jesus, situado no bairro Taquari, região do Segundo Distrito de Rio Branco. Um dos tiros atingiu uma moeda de 0,25 centavos que estava na carteira da vítima. Segundo a médica do Serviço de Atendimento de Urgência (SAMU), se a bala não tivesse acertado a moeda, poderia ter matado o jovem.

Segundo informações da polícia, Claudison estava a caminho da casa de familiares quando quatro homens não identificados se aproximaram em um carro de cor preta e efetuaram vários tiros em sua direção. Claudison foi ferido com três disparos, que atingiram o abdômen, braço esquerdo e um tiro de raspão na virilha.

A ambulância do suporte avançado do Samu foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima em estado de saúde grave ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Policiais Militares estiveram no local e após colher as características do carro e dos criminosos, fizeram patrulhamento na região busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado. O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).