Xapuri passa a ser o segundo município do Acre em incidência de Covid-19

O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) desta terça-feira, 25, coloca o município de Xapuri como o segundo colocado do Acre em incidência de covid-19, com a taxa de 4.300,6 casos por 100 mil habitantes, tomando a posição que até esta segunda-feira, 24, pertencia a Brasiléia, que hoje tem taxa de 4.163,2.

Nesse indesejável ranking que demonstra a taxa de manifestação da doença, os dois municípios estão abaixo apenas de Assis Brasil, na fronteira com o Peru e a Bolívia, que tem uma incidência mais de duas vez maior que a média observada do Acre – taxa de 6.471,6 contra 2.737,5 por grupo de 100 mil habitantes do estado.

No último Boletim da Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri (Semusa), também divulgado nesta terça-feira, 25, foram acrescidos 27 novos casos confirmados do novo coronavírus. Com isso, o município foi a 868 pacientes infectados desde o começo da pandemia. Destes, entretanto, 582 já tiveram alta médica.

A média móvel de novos casos nos últimos 7 dias é 21 confirmações diárias. A variação da média móvel em comparação com a verificada há 14 dias é de 47%, de acordo com o acompanhamento feito pelo comando do Corpo de Bombeiros no município com base nos dados do Boletim da Semusa.

Até o momento, Xapuri teve 1.614 casos notificados, dos quais 729 foram descartados. Ainda restam 17 exames aguardando resultado laboratorial, 1.160 pessoas estão sendo monitoradas, entre casos positivos e suspeitos, 4 pacientes estão internados e 14 foram a óbito. 268 pessoas ainda estão com o vírus ativo, em tratamento.

No estado, até o momento, são 59.592 casos notificados, com 35.608 (59,8%) descartados, 23.936 (40,2%) confirmados e 48 (0,1%) aguardando resultado de exame laboratorial por PCR nos laboratórios LACEN e MERIEUX. O número de vidas perdidas no Acre para a covid-19 chegou a 607.