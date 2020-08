Ruas de Sena Madureira recebem primeira camada de asfalto com micro revestimento

Começou nessa terça-feira, 25, a primeira etapa de pavimentação asfáltica com micro revestimento em Sena Madureira, uma camada de asfalto úmida, que duas horas após aplicação, torna-se um material altamente resistente, fazendo com que a pavimentação seja sólida e duradoura. O trecho da rua Cunha Vasconcelos já recebeu a primeira fase da aplicação, no local entre a esquina da escola Dom Júlio Matiolli e uma empresa de motocicletas.

A gestão do município vem investindo no projeto de pavimentação e, agora, com o micro revestimento, que além de proporcionar um serviço mais rápido, é ainda mais econômico. Haverá também uma segunda camada do micro revestimento nos locais em que estão sendo feitas as pavimentações, que dará o acabamento liso no asfalto.

A secretária de planejamento da cidade explica que a empresa contratada, Construnorte, trabalha com demandas, ou seja, trabalha com 3 quilômetros de aplicação do micro revestimento para, em seguida, levar a segunda camada. A empresa já está aguardando a chegada do material que será usado na segunda etapa, com mais uma cama do micro revestimento.

A primeira rua a receber o serviço em Sena Madureira nesta etapa foi a rua Quintino Bocaiuva, trecho localizado entre a ladeira do Hospital, esquina com a Augusto Vasconcelos. O prefeito da cidade pretende aplicar a pavimentação com micro revestimento em várias ruas do Centro e também nos bairros.

De acordo com o secretário de Obras do município, pastor Édson Cameli, a gestão municipal tem tomado todas as providências para que mais ruas e bairros sejam contemplados com obras de infraestrutura e saneamento básico.

“Além da pavimentação, algumas ruas vão receber serviço de tapa-buraco, limpeza e regularizações em geral. Esse tipo de asfalto tem aproximadamente 2 centímetros, fazendo com que a rua fique boa para o tráfego, sem defeito. A secretaria de obras está fazendo o possível para tornar as ruas trafegáveis, trabalhando até no sábado e domingo pela manhã para não perdemos tempo”, afirma Cameli.