PSDB reage e empresário afirma não saber de troca em chapa

O empresário Luís Cunha, até então pré-candidato a vice prefeito de Cruzeiro do Sul pelo PSDB na chapa de Fagner Sales, do MDB, disse ter estranhado as declarações do ex-prefeito Vagner Sales, sobre a retirada do nome dele em substituição ao de Zequinha Lima do PP, na composição.

A troca do nome de Luís por Zequinha incluiria o apoio do governador Gladson Cameli e Vagner disse ao jornalista Luís Carlos Moreira Jorge. “Não vou trocar o apoio do governador pelo PSDB”. O acordo entre MDB e PSDB foi fechado entre Vagner e o ex-tucano vice- governador Major Rocha.

Luís Cunha disse que o apoio de Cameli é importante, mas que segue candidato a vice-prefeito de Cruzeiro do Sul. “Desconheço qualquer articulação que me exclua da chapa de Fagner Sales. Continuo pré-candidato a vice prefeito e vejo com muito bons olhos a vinda do governador para o nosso projeto. Será muito importante ter o apoio do Governador Gladson Cameli, mas a aliança que foi desenhada lá atrás, de minha parte, está mantida”.