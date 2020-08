Mais de 500 crianças abaixo de 9 anos foram contaminadas pelo coronavírus no Acre

O vice-governador Major Rocha (PSL) – foto – veio com uma quente e a outra fervendo para cima do candidato a prefeito de Rio Branco do MDB, Roberto Duarte, reagindo a críticas feitas pelo emedebista ao candidato à PMRB, Minoru Kinpara (PSDB), pelo fato deste ter sido do PT. Ao BLOG DO CRICA, o Major Rocha chamou Duarte de oportunista, um mestre em discursos vazios e demagogos, que tenta de qualquer maneira atrair os holofotes. -Na verdade, o Roberto é um murista convicto, sem coragem para assumir que faz oposição ao governo e se declara como “independente”, disparou Rocha. O que acontece, segundo o vice-governador é que o deputado Roberto Duarte tem pouca ou quase nenhuma chance de ir ao segundo turno e quer holofotes. Qual a diferença do Minoru para tantos outros que largaram a Frente Popular? Quer exemplos? Gladson, Petecão, Alan Rick e tantos outros. E completou: “O deputado Roberto Duarte tem memória curta, o MDB fazia parte da base de sustentação dos governos Dilma e Lula, aliás, MDB e PT mais pareciam irmãos siameses”, lembrou Rocha. E concuiu com uma estocada no emedebista: “o deputado Roberto Duarte nunca administrou nem a porta de um banheiro público”. A eleição, nem começou, imagine o leitor quando estiver no seu auge pegando fogo! Enquanto é tempo, que tem coração fraco, corra para as colinas.

PROVOCAM PORQUE QUEREM

Conheço o Major Rocha de décadas, não adianta que ninguém vai conseguir lhe colocar no canto do ringue calado, se provocado sempre vai reagir duro, com juros e correção monetária.

TELHADO DE VIDRO

E quem tem telhado de vidro é que não deve atacar mesmo. O MDB foi buscar no PT vários de seus candidatos a prefeito e está coligado com os petistas em muitos municípios. Então, o deputado Roberto Duarte (MDB) não tem muita legitimidade para falar de purismo ideológico.

EM MEIO ÀS BRIGAS, UMA IRONIA

Na observação das brigas entre as lideranças governistas sobre a petização dos órgaõs estaduais, o candidato a prefeito, deputado Daniel Zen (PT), disparou um petardo de sarcasmo: “Isso mostra que o PT, realmente tinha e continua tendo os melhores quadros”.

CAMINHANDO NESTE SENTIDO

Está apenas no campo da hipótese, mas é grande a possibilidade do engenheiro Thiago Cateano (PL) vir a ser o vice do candidato tucano à PMRB, Minoru Kinpara (PSDB). Caberá á presidente do partido, deputada federal Antonia Lúcia (PL), bater o martelo a esse respeito.

NINGUÉM TOPOU

Nenhum deputado federal topou abrir mão do mandato por 120 dias para que a suplente Antonia Lúcia (PL) assumisse, em troca de apoio político do seu grupo na sucessão na capital.

CRIME ELEITORAL

Com as redes sociais ativas, vão chover denúncias de crimes eleitorais. Podem esperar.

SEM PRIMEIRA PEDRA

Ninguém pode atirar a primeira pedra contra o aproveitamento de quadros do PT, porque estão todos incrustados no governo e nos partidos que apoiaram a eleição do Gladson. Por isso é melhor esqueceram o mote do petismo para ficarem se atacando. Misturou tudo.

FICOU ISOLADO

Com as mexidas na Segurança o secretário Paulo César ficou isolado na nova configuração.

ESPERANDO PELO BITTAR

O MDB está esperando que a conversa programada entre o senador Márcio Bittar (MDB) e o governador Gladson Cameli, com a direção nacional dos REPUBLICANOS, rendunde na vinda deste partido para formar na coligação na chapa do candidato Roberto Duarte (MDB) á PMRB.

ÚNICA OPÇÃO

Com a rejeição pelo STF do recurso contra a cassação do ex-prefeito Ilderlei Cordeiro, o PP perde o seu principal trunfo para disputar a eleição para a prefeitura de Cruzeiro do Sul. Restaria o ex-vice-prefeito Zequinha. Falta o Gladson dizer quem de fato apoiará a prefeito.

CONVERSA FINAL

Deve acontecer neste final de semana em São Paulo a conversa final entre o governador Gladson Cameli e o seu vice-governador Major Rocha. A conversa será curta. Rocha vai dizer que cansou de ver seu grupo sendo sacado do governo, e sem repactuação vai para oposição.

OPOSIÇÃO PARA VALER

Rocha alertou ao BLOG que se for mesmo para a oposição será para valer, não será um muralista como o deputado Roberto Duarte (MDB), que faz oposição posando de independente. Eu sou o único do governo que não poderá ser demitido pelo governador, diz.

NINGUÉM VAI GANHAR

Uma briga política entre o governador Gladson Cameli e o vice-governador Major Rocha não será boa para nenhum dos dois. O governo viraria um inferno e todos afundariam juntos. Este é o momento que exige uma conversa ponderada entra ambos, para o barco não afundar.

PIOR BRIGA

A pior briga que pode acontecer na política é entre um governante e o seu vice.

BALÃO

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) levou o maior balão em Tarauacá do PT, ao não conseguir indicar o vice do candidato a prefeito Rodrigo Damasceno (PSDB), que caberá aos petistas. Assim como o deputado Jenilson Lopes (PSB), com o afilhado Lauro Benigno (PSB).

UM BOM NOME

Foi sem dúvida uma boa escolha a do vice na chapa da prefeita Socorro Neri na briga por mais um mandato, o advogado Eduardo Ribeiro (PT). Não há nada de desabonador à sua conduta.

UM ESPECIALISTA NO PODER

Contrariando as expectativas, O deputado Luiz Tchê (PDT) conseguiu fazer do Delegado Emylson Farias, que atravessava um desgaste no comando da Segurança, vice do Marcus Alexandre (PT). Agora seu PDT emplaca Eduardo Ribeiro (PDT) vice da Socorro Neri. E para completar a saga do gaúcho, todo grupo do Emylson Farias voltou a dominar a Segurança.

POLÍTICO PRAGMÁTICO

O deputado Luiz Tchê (PDT) é um dos políticos mais pragmáticos que conheço. Fez a campanha do Marcus Alexandre (PT) a governador, pulou após a derrota para o grupo do Gladson Cameli, ao ponto de ser escolhido o líder do governo. Tchê é um navegante hábil de todas as marés.

TAPETE AZUL

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) atua como uma das maiores defensoras dentro do MDB para uma aliança com o governador Gladson, na eleição municipal em Cruzeiro do Sul. O Gladson é uma liderança importante, teve o apoio da minha família na sua eleição, e a sua vinda para reativar essa aliança será muito bem vinda, porque será para o bem da população, falou ao BLOG..

EM QUALQUER CENÁRIO

O senador Sérgio Petecão (PSD) disse ontem ao BLOG que o ex-deputado federal Henrique Afonso (PSD) será candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul em qualquer cenário. Já mandou alugar uma casa na cidade, onde ficará um mês fazendo campanha para seu candidato.

NÃO É MINHA PRAIA

“Sabia que um político do Alto Acre colocou o amor proibido no gabinete de um vereador na capital?”. Foi a pergunta que me mandou um leitor. E, o que eu tenho a ver com isso?

VICES DEFINIDOS

Socorro Neri (PSB)- Eduardo Ribeiro (PDT), Tião Bocalon (PROGRESSISTAS) – Marfisa Galvão (PDS), faltando dos partidos grandes definir os vices do Minoru Kinpara (PSDB), do Roberto Duarte (MDB) e do Daniel Zen (PT). O povo vota mesmo é no perfil do candidato a prefeito.

NEM TANTO

A manutenção da cassação do mandato do ex-prefeito Ilderlei Cordeiro (PROGRESSISTAS) é um golpe político, mas o golpe maior foi ter ser tornado inelegível para disputar um mandato em 2022. Resta saber qual a posição do seu grupo na eleição para a prefeitura de Cruzeiro do Sul.

CAIXA DE FERRAMENTA

Não espere que o candidato a prefeito de Rio Branco, Jarbas Soster (AVANTE), venha passar pela campanha em brancas nuvens. É um bom debatedor e tem caixa de ferramenta para abrir. Soster se notabiliza em defender as suas posições sem a preocupação de agradar.

UNIDADE DESTROÇADA

A eleição municipal tem conseguido destroçar a unidade das forças aliadas que apoiaram a candidatura do Gladson ao Governo. Virou um balaio de gatos. É só o começo. No cenário que foi formado não é demais se prever que será difíil uma recomposição dessas forças em 2022.

OUTRA CONFIGURAÇÃO

A eleição para o Governo e para o Senado será dentro de outra configuração de aliados.

CAMPANHA VIRULENTA

Ninguém espere que a campanha para a prefeitura de Rio Branco venha a acontecer em alto nível. Pelo que se tem visto até aqui o debate será no campo do pesssoal. E pelo que tenho escutado deverão vir revelações do arco da velha que poderão destroçar uma candidatura.

CURIÓ EM MUDA

O ex-senador Jorge Vina (PT) está igual curió em muda, não dá nem um pio. Até parece que não estamos na beira de uma campanha para a prefeitura mais importante do estado. E que o seu partido vai para a eleição fora do poder e sem a máquina dos comissionados.

FRASE MARCANTE

“Leis escritas são como teias de aranha: pegarão os fracos e os pobres, mas serão despedaçadas pelos ricos e poderosos.” Anarcásis.