Galvez goleia São Francisco e Atlético bate Humaitá em rodada do campeonato acreano

O 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (8º BEPCIF), sediado em Xapuri, atendeu a duas ocorrências de incêndio em vegetação na zona urbana do município, registradas no fim da tarde e no começo da noite desta terça-feira, 25, em um espaço de tempo um pouco superior a quatro horas.

O primeiro chamado ocorreu às 16 horas e 10 minutos, realizado por uma moradora do bairro Cageacre, localizado na região da entrada da cidade. Ao chegar ao local, a guarnição fez o combate e controlou o incêndio evitando a propagação e o prejuízo a residências e outros bens.

De acordo com as informações colhidas pelos militares junto a moradores, o incêndio foi causado por dois desconhecidos que fumavam nas proximidades do local. Ali, há uma extensa área de vegetação de pequeno e médio porte que nessa época do ano costuma estar bastante seca.

A segunda ocorrência foi registrada às 20 horas e 11 minutos, no mesmo bairro do primeiro incêndio. De acordo com a guarnição que fez o combate, o fogo colocava em risco casas de madeira construídas às margens da mata. Não houve relato sobre as possíveis causas do segundo episódio.

As chamas foram contidas com a utilização da viatura ABTF (Auto Bomba Tanque Florestal), abafadores e bombas costais. Apesar do perigo, o fogo proporcionou belas imagens a quem presenciou o trabalho do Corpo de Bombeiro no enfrentamento ao incêndio ocorrido no período da noite.

De acordo com a comandante do 8º BEPCIF (Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndio Florestal/Urbano), tenente Marcela Sopchaki, não houve danos a residências e nem feridos em consequência das duas ocorrências. Segundo ela, os eventos desse tipo já vêm ocorrendo desde o mês de julho.

Monitoramento (CPTEC/INPE)

De acordo com o último Relatório de Monitoramento de Queimadas e Qualidade do Ar, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), elaborado com dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE), entre 1º de janeiro e 24 de agosto deste ano, Xapuri teve o registro de 45 focos de incêndio. Se for considerado apenas o mês de agosto, o número de focos no município é de 29.

Com base nos mesmos dados, os municípios de Feijó (515), Tarauacá (439) e Cruzeiro do Sul (160) são os que apresentam o maior número de focos acumulados no período de 1º de janeiro a 24 de agosto. Neste mês, Feijó (460), Tarauacá (358) e Manoel Urbano (126) são os que possuem mais focos de queimadas.

Na Amazônia Legal, de 1º de janeiro a 24 de agosto, foram registrados 54.076 focos de queimadas segundo o Satélite de Referência (AQUA Tarde), dos quais 29,5% localizavam-se no estado do Mato Grosso (15.939), 25,0% em Pará (13.528) e 17,5% em Amazonas (9.490). O Acre ocupa o 7° lugar no ranking (3,9%), com 2.120 focos de queimadas.